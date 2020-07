Post sisma, dopo la nomina del commissario: «Ora si parta con la ricostruzione pesante»

MONTECILFONE. A 23 mesi dal sisma del 16 agosto 2018 è arrivata, finalmente, la nomina del commissario ad acta per la ricostruzione e la scelta fatta dal premier Giuseppe Conte ha premiato la proposta dei sindaci, quella di Toma. «Adesso bastano polemiche, ringraziamenti a tutti i parlamentari che si sono adoperati per trovare l'accordo sul commissario, auguri di buon lavoro a Toma, chiediamo che si parta immediatamente con le procedure per iniziare la ricostruzione pesante. Lo dobbiamo per i nostri cittadini che stanno soffrendo». E’ il commento a caldo del sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes. «Attendiamo che il presidente-commissario Toma ci convochi per un incontro operativo e costruttivo. Grazie da parte mia e da tutte le 70 famiglie che ancora oggi vivono in abitazioni provvisorie». Per oggi è attesa anche una nota congiunta a firma di tutti i primi cittadini interessati, ben 21.