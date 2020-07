Molise Ambiente, arriva il no della maggioranza per il centro raccolta rifiuti

MAFALDA. Parla l'amministrazione comunale di Mafalda e lo fa con chiarezza e lucidità, attraverso una lettera aperta indirizzata a tutti i cittadini. Nel comunicato firmato dal Sindaco Giacomo Matassa e dalla sua maggioranza, si ripercorre con dovizia di particolari, riportando date e numeri di una vicenda politica che ha richiamato agli onori della cronaca il piccolo centro basso molisano, il lungo iter amministrativo legato all'ormai famoso centro di stoccaggio di rifiuti non pericolosi. La risposta è una chiara affermazione della verità, richiamata a gran voce e a più riprese, contro le critiche e le accuse pervenute all'amministrazione da più parti.

Leggiamo dal comunicato: "Cari concittadini, i tempi amministrativi sono finalmente maturi per stabilire la verità sui fatti e far luce sullo stato del progetto presentato dalla ditta Molise Ambiente Srl […] La verità dice che i primi a storcere il naso nei confronti dell’attività avente ad oggetto i rifiuti siamo stati noi del Gruppo di Maggioranza “Prima Mafalda”, palesandolo nei confronti della ditta e riservandoci di valutare l’iter progettuale avviato durante il precedente mandato amministrativo dell’ex Sindaco Egidio Riccioni [...] La verità dice che nonostante il nostro storcere il naso nei confronti dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi, ci siamo posti dinanzi alla questione in ottica di continuità amministrativa, con un contratto di affitto da gestire, cercando di salvaguardare la decina di posti di lavoro prospettati, le 48.000,00 euro annue di affitto, nonché la maggiore possibilità di recupero del credito di euro 96.000,00 accumulato a tutto settembre 2019 nei confronti della ditta, una volta che la stessa avesse iniziato l’attività.

La verità dice che il Gruppo di Maggioranza “Prima Mafalda” ha innanzitutto ristabilito la legalità, comunicando ai titolari dei terreni ricompresi nei lotti 22 e 28 che sarebbero stati liberi di vendere o meno, poiché la delibera sopra richiamata con la quale il Consiglio Comunale della passata amministrazione Riccioni procedeva ad assegnarli alla ditta Molise Ambiente Srl era illegittima. La verità dice che dall’ottobre 2019 la ditta ha ricominciato mensilmente al pagamento dei canoni di affitto del capannone fino ad Aprile 2020”. Econtinua: "La verità dice che al termine della valutazione dell’intero iter progettuale, il Comune di Mafalda in data 11/07/2020 ha espresso il proprio diniego all’intero progetto poiché non sono stati rispettati i presupposti urbanistici. La verità dice che in data 14/07/2020 il Comune di Mafalda ha avviato nei confronti della ditta Molise Ambiente Srl le azioni necessarie volte al recupero del credito, intimandole lo sfratto come pena di inadempienza".

Alla ricostruzione di tutto l'iter amministrativo fa da chiosa finale la nota politica non di minore importanza: "La verità dice all’indegna disinformazione, architettata ai danni dei cittadini e volta a destabilizzare il gruppo di maggioranza “Prima Mafalda” attraverso la pratica della propaganda, del populismo e della strumentalizzazione politica, di cedere il passo a riflessioni costruttive e non denigratorie nei confronti delle persone. Ecco Cari Concittadini, considerando tutte le questioni sopra riportate, il gruppo di maggioranza “Prima Mafalda”, ritenendo scaduto il tempo del principio della continuità amministrativa sul progetto, esprime oltre al NO AMMINISTRATIVO, il proprio NO POLITICO sulla questione, e dice alla verità: sarai sempre al primo posto e al servizio di tutti i cittadini mafaldesi". Sulla questione Molise Ambiente, l’ultima parola da parte dell’amministrazione comunale di Mafalda è stata definitivamente pronunciata.