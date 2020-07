Paradosso molisano: manca l’elisoccorso, ma c’è superficie di atterraggio

CAMPOBASSO. Il bollettino degli incidenti sulle strade molisane continua a crescere inesorabilmente, registrando numerosi incidenti nelle ultime ore (l’ultimo, un mortale, è di questa mattina presto). Eppure, al crescere del numero dei sinistri, l’idea di un elisoccorso sembra non consolidarsi, malgrado la presenza di numerose superfici adatte all'atterraggio dei mezzi di soccorso aerei. A sottolineare la necessità della Regione Molise di dotarsi di tale servizio è il presidente del sindacato medico Fimmg-118 Giancarlo Totaro: «Nonostante i tanti incidenti stradali in Molise, a differenza di tutte le altre regioni italiane, non interviene "mai" L'elisoccorso. Perché succede questo?

Quante volte è intervenuto l'elicottero nel giro, per esempio, degli ultimi due anni a fronte dei numerosi casi di politrauma maggiore, e non solo quelli da incidente stradali? La domanda resta puramente retorica.

Pur essendo il Politrauma maggiore complicato (stradale ,sul lavoro, domestico etc.) nei paesi occidentali la prima causa di morte nei soggetti sotto i 45 anni e causa di inabilità permanente in un numero enorme di casi eppure Il Molise è l'unica regione in Italia, nella quale manca sia l'ospedale attrezzato di secondo livello che il trasporto autonomo garantito H24 con elisoccorso.

Una situazione a cui bisogna porre rimedio con urgenza perché non basta la neurochirurgia per salvare la vita ad un paziente poli-traumatizzato ma sono necessari interventi coordinati plurispecialistici presenti in ospedali di II° livello presenti solo fuori regioni.

È chiaro che c'è un problema drammatico della cui gravità non si ha la giusta percezione.

La mortalità legata a questi incidenti gravi ,non solo stradali, avvenuti in questa prima parte del 2020 è realmente allarmante.

L'unica vera possibilità di salvezza per questi pazienti rimane il trasferimento immediato presso un ospedale attrezzato e dotato di tutte le specializzazioni che il politrauma grave richiede.

Infatti per questa patologia si hanno tre picchi di mortalità : il 1° picco-immediata , il 2° picco a 4 ore (dove si concentra il maggior numero di morti evitabili) ed il terzo picco a 4 giorni.

Ciò nonostante in tutti i numerosi incidenti mortali, non solo stradali, accaduti nel 2020 non si è mai visto utilizzare/decollare un elicottero per prestare soccorso a questi pazienti per i quali la variabile tempo è il fattore alfa per salvare la loro vita.

Ancora una volta gli eventi sembrano mettere in evidenza una irrinunciabile necessità nell'organizzazione del servizio dell'emergenza-urgenza per il trattamento del paziente politraumatizzato grave: l'elisoccorso (l'anno scorso sono stati spesi anche soldi per ripristinare l'elisuperficie al Cardarelli di Campobasso), l'ospedale di II° livello e la seconda postazione di 118 a Termoli».