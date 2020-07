I colleghi dell'Avvocatura regionale ricordano Antonio Di Stefano

CAMPOBASSO. Un pensiero per ricordare lo sfortunato Antonio Di Stefano, che ha perso la vita stamani nel tratto di strada tra Rotello e Larino, scontrandosi con la sua Punto con un autubus. Proviene dall'avvocato Alberta De Lisio, che ha condiviso per dieci anni l'esperienza di lavoro col 61enne di San Giuliano di Puglia.

«Ci sono momenti in cui davvero tutte le parole sono inutili e sembrano retoriche. Ma per chi resta, attonito, di fronte ad una mancanza, servono a darsi coraggio. Ed è quello che da stamattina cerchiamo di fare tutti noi che abbiamo avuto da subito la notizia del tragico incidente dopo che eri stato guerriero e vincitore su altre sfide cui sei stato chiamato dalla vita. Abbiamo condiviso tanti, tanti anni in Avvocatura Regionale dove eravamo una grande e bellissima famiglia. Abbiamo festeggiato ogni evento, a volte ce li siamo inventati pur di stare tutti insieme. E così sono nate le nostre “feste di primavera” o i pranzi del Corpus Domini: un modo per inneggiare alla vita e al bene che univa tutti noi. Un bene mai affievolito dalle distanze, dai trasferimenti, dalle dissociate disarmonie intorno a noi. Il nostro mondo di bene è stato sempre salvo, non ci siamo mai fatti scalfire da nulla e da nessuno. Ma non abbiamo mai calcolato una giornata come oggi. In cui la catena si è spezzata. Senza la speranza di poter riagganciare il suo pezzo. I tuoi sorrisi e i tuoi borbottii, la tua serenità e la tua bravura, la tua sincera amicizia, la tua mano nella mia che hai sempre letto oltre il mio ruolo di Direttore e hai sempre saputo cogliere ogni sfumatura del mio umore hanno fatto di te un prezioso punto di riferimento per la Regione e, per noi, sei stato soprattutto TU. Che non è mai stato poco. Anzi. Sarai con noi per sempre nel nostro cuore e nei nostri ricordi più gioiosi. E così, con negli occhi le foto sfocate di lacrime dei nostri momenti insieme, io, Maria, Claudia, Antonio G.,Vincenzo, Annamaria, Caterina, Massimo, Sabino, Tiziana, Antonio I., volevamo solo dirti che siamo stati felici.

Alberta».