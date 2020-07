ISERNIA. Il verbale all’ex vice comandante dei Vigili urbani. Archiviato o annullato? Il Sindaco smentisce il Prefetto? Il Sindaco di Isernia d'Apollonio, con riferimento ad un verbale di accertamento di violazione alle norme contenute nel Codice della strada impugnato da Feliciantonio Di Schiavi, già vice-Comandante del Corpo di Polizia locale del capoluogo pentro, ha chiarito che l' ‘archiviazione’ sarebbe avvenuta non già per l'assenza dell'ordinanza segnalata nel ricorso quanto piuttosto per essere stata contestata la sosta in un orario in cui non vige l'obbligo del pagamento del ‘ticket’. A parere del primo cittadino, inopinatamente sostituitosi all’organo verbalizzante, la sanzione sarebbe stata 'archiviata' e non 'annullata. Quindi l'archiviazione (?) avrebbe trovato motivo in un vizio formale e non in ragione di quant’altro sostenuto dal cittadino nel suo ricorso. Un frìccico di storia, peraltro abbondantemente raccontata dalle testate locali.

Nel 2018 il Comune di Isernia, sottraendo spazi di parcheggi alla ordinaria fruibilità generale pubblica, stabilì di porre questi ultimi stalli a pagamento. Si trattava, però, dei soli ‘box’ posti nel centro della Città. La conseguenza fu che i commercianti e gli artigiani operanti nell’area centrale persero i loro spazi d’azione dal momento che gli acquirenti preferivano riversarsi nelle attività di grandi dimensioni operative lontane dal centro ma forti di ampi parcheggi ed anche di aria condizionata.

Dapprincipio il Comune fissò in 80 cent./ora il ‘ticket’ da corrispondere per la sosta. Ma più tardi la tariffa fu fatta transitare ad un euro. Qualche organizzazione lasciò intendere che mancava una formale pezza d’appoggio; nel caso di specie, l'Ordinanza sindacale che stabilisce la tariffa (art. 7, c. 1, Cds). In effetti il provvedimento amministrativo n. 149/2019 tutto contiene fuorché l’importo da pagare per sostare negli stalli in questione. Non solo, perché – per di più - non avrebbe potuto discostarsi, ‘motu proprio’, da quanto stabilito dalle Assise comunali che avevano fissato in 80 cent. la tariffa; e questo limitatamente al 2018, senza peraltro che fossero stati previsti ulteriori esborsi per il 2019 ed il 2020 con la conseguenza che l’Azienda appaltatrice oggi dovrebbe espletare il servizio a costo ‘0’. Nel caso che ci occupa, il già vice-Comandante si rivolse formalmente al Prefetto per l'annullamento della contestazione, precisando, ‘ad abundantiam’, una serie di altre motivazioni riguardanti l’illegittimità delle soste blu, oltre – in primo luogo - alla carenza della relativa ordinanza.

Nel ricorso chiese di essere sentito. Ma non fu mai convocato dall’Ufficio per la depenalizzazione, mnco dopo una richiesta di sollecito, inoltrata cautelativamente visto che stavano scadendo i termini procedurali. Solo successivamente l’Ufficio territoriale del Governo fece sapere di avere archiviato il verbale sin dal 14 febbraio del 2020, conferendo incarico al Comando di Polizia locale di notificare il provvedimento al ricorrente. Ma, nel Palazzo comunale non si rinviene traccia né del provvedimento prefettizio né della comunicazione alla parte. Tornando a bomba, il Sindaco di Isernia, improvvisamente diventato esperto nel campo della circolazione stradale, ha chiarito che l'archiviazione è avvenuta non già per le carenze dell'ordinanza segnalate nel ricorso quanto piuttosto per essere stato addebitato al Di Schiavi – nell’accertamento dei Vigili – la sosta in un orario in cui non vigeva l'obbligo del pagamento del ‘ticket’. Ciò posto a parere del primo cittadino, inopinatamente sostituitosi all’organo verbalizzante, la sanzione sarebbe stata 'archiviata' e non 'annullata.

Quindi l'archiviazione avrebbe trovato motivo in un vizio formale e non in ragione di quant’altro sostenuto dal cittadino nel suo ricorso. Or bene, un verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato, tramite una opportuna comunicazione. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso l’accertamento si considera come mai emanato. Naturalmente un’istanza di tal genere non sostituisce il ricorso vero e proprio producibile al Giudice di pace od al Prefetto. Per ciò stesso, nel caso in cui un cittadino abbia ricevuto un verbale in cui siano riportati dati errati, può presentare al Comando di Polizia locale una richiesta di archiviazione in autotutela, correlata dalla documentazione giustificativa. Il Comando, ricevuta la richiesta del cittadino, correlata dalla documentazione che dimostra la sua estraneità ai fatti contestati, provvede all’archiviazione del verbale, inviandone copia alla Prefettura ed al richiedente. Nella sostanza, ove il ricorso al Prefetto non vi sia stato, il Comando procedente, in sede di autotutela, potrà procedere a rinotificare il verbale, depurando la configurazione del fatto dagli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall'art. 201 Cd; altrimenti dovrà essere richiesta l'archiviazione al Prefetto.

Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto o all'Autorità Giudiziaria non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, poiché, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'Autorità investita del ricorso. Per ciò stesso, è palese che il Prefetto, col suo provvedimento, ha provveduto ad ‘annullare’ il verbale destinato al Di Schiavi; mentre se quest’ultimo si fosse rivolto, in prima istanza, alla Polizia locale, ci sarebbe stata una semplice archiviazione. Tutto questo per sottolineare che, bene spesso, si dimentica che, oltre al ricorso al Giudice di pace e al Prefetto, c’è un terzo metodo per chiedere di ‘eliminare’ una violazione. Si tratta del ricorso in autotutela, ossia di una richiesta indirizzata direttamente all’organo accertatore, completamente gratuita, e che non implica alcun rischio in caso di rigetto.

Claudio de Luca