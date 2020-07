«Eravamo pronti alla protesta, ora siamo soddisfatti della nomina di Toma»

LARINO. Un po' stringato ma chiaro il messaggio degli amministratori locali del cratere post sisma 2018, dopo la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione nella figura del Governatore molisano Donato Toma, da parte del premier Giuseppe Conte.

A esprimerlo è il primo cittadino di Larino, Giuseppe Puchetti.

«A nome dei sindaci del cratere trasmetto la seguente considerazione:

Come sindaci del cratere siamo soddisfatti, finalmente le nostre legittime richieste hanno trovato ascolto. Eravamo pronti a manifestazioni pubbliche di protesta. Ora al contrario, soddisfatti della nomina del commissario ci auguriamo che la ricostruzione possa finalmente partire così da consentire, si spera in tempi rapidi, l'esecuzione dei lavori e il ritorno a casa delle tante famiglie ancora in autonoma sistemazione.