TERMOLI. Nonostante i disagi della pandemia, lo studio sia scolastico, che di discipline sportive stravolto per alcuni mesi, non ha comunque fermato la voglia di fare e la passione di alcuni, come appunto è capitato a una giovanissima danzatrice di Termoli, Giulia Palermo, che anche se bloccata a casa, ha sempre impiegato parte delle giornate chiuse in casa per il lockdown ad allenarsi e provare i passi di danza che la sua maestra Sara Marziali, di studio 3 Ballet, questa dedizione ha portato alla brava Giulia dei grossi risultati e grandi soddisfazioni. Perché proprio in questi giorni è arrivata a casa sua l'attesa risposta da parte della prestigiosa e ambita scuola di Roma L'Accademia Artvillage del Balletto di Roma, diretta da uno dei coreografi più importanti in Italia Luciano Cannito.

Questo è un risultato eccellente per questa ragazza: «Una ballerina ... - dice la sua maestra Sara - che ho visto crescere e che spero di poter presto vedere spiccare il volo verso un futuro radioso».

Giulia è stata ammessa e a settembre varcherà la soglia di questa come dicevamo ambita accademia di danza.

Giulia è figlia di Annalisa Ramundo scrittrice di spessore e molto famosa, per la firma dei suoi libri usa lo pseudonimo di Cecile Berthd originaria molisana ora vive a Termoli con la figlia Giulia, ma per gli impegni della figliola ora sarà costretta a seguirla, uno dei pochi casi dove i genitori seguono i figlia.

Cecile/Annalisa, che abbiamo ascoltato assieme a Giulia è davvero commossa ed entusiasta allo stesso modo e non ha perso l'occasione di ringraziare Termoli e la maestra Sara, che hanno dato questa importantissima chance alla sua Giulia.

Proprio la mamma ci ha raccontato un gustoso retroscena quando ha fatto le audizioni: “Mentre attendevo che Giulia finisse le audizioni, assieme alle altre mamme delle esaminande, sentivo alcune di loro che dicevano come i figli avessero frequentato la Scala di Milano, quell'altro di Torino, di Napoli e io mi sentivo quasi un extraterrestre, senza togliere nulla al prestigio degli insegnamenti termolesi, alla fine poi tra Scala e altri teatri famosi hanno preso mia figlia da Termoli».

Ora nell'intervista in esclusiva alla giovanissima Giulia Palermo con al suo fianco Mamma Cecile/Annalisa abbiamo chiesto di raccontarci tutte le emozionivissute nell’audizione e nell’essere stata prescelta per la frequentazione di una così importante accademia del Balletto.

Giulia raccontaci questo sogno trasformato in realtà...