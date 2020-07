Nicola Felice ricorda Antonio Di Stefano

TERMOLI. Originario di San Giuliano di Puglia, l'ingegner Nicola Felice, amico di Antonio Di Stefano, l'ex sindaco 65enne (ci scusiamo per aver riportato erroneamente l'età di 61 anni che ci era stata inviata da una nota ufficiale in mattinata), lo ricorda con queste parole.

«Antonio, nell'aver appreso la notizia del tragico incidente e la fine della tua vita terrena sono rimasto attonito e addolorato nel profondo.

Chi ha avuto modo,come me, di vivere insieme momenti, più o meno lunghi, della tua vita ha potuto apprezzare le doti umani, le capacità professionali e la passione con cui hai sin da giovane profuso con impegno nella politica e nell’ amministrare il bene comune.

Per molti anni e con ruoli diversi, senza un interesse personale, hai prestato le tue attenzioni alla Comunità di San Giuliano, nostro amato paese, anche nella fase cruente del terremoto del 31 ottobre 2002, che ha visto la morte di 27 bambini, la maestra Carmela e altre due compaesane. Tanti sono stati i danni indelebili, soprattutto sociali, prodotti da questo triste evento alla collettività Sangiulianese che ancora oggi, purtroppo e tristemente appare non più unita come in passato.

Dopo qualche anno dal terremoto, senza clamori e in silenzio hai abbandonato l’impegno di amministrare la cosa pubblica. Ho sempre pensato, forse non solo, che non condividevi alcune scelte e modalità amministrative che si andavano prospettando per la fase post sisma di ricostruzione.

Ricordo bene e con piacere tutti gli incontri, fino all’ ultimo di qualche giorno fa, con te e Lucia a Termoli, occasione piacevole per lo scambio di opinioni sul presente e i ricordare il passato. Mi mancheranno!

La vita con te non è stata generosa e misericordiosa, dopo la prova di una grave malattia, che hai affrontato e superato con dignità, ti ha voluto colpire mortalmente, non consentendo di godere gli anni della tua pensione, e troppo pesto privando te e i tuoi cari dei vostri affetti e sentimenti, e la stima e amicizia delle persone che comunque ti continuano a voler bene.

Ciao Antonio, riposa in pace!

Vivissime condoglianze e un forte abbraccio a Lucia, ai due figli, al fratello Domenico, alla sorella Filomena, e ai parenti tutti».