TERMOLI. Mesi e mesi di lavoro per realizzare le nuove infrastrutture del gas metano in città, nella zona del quartiere che va da via Molise a via Mascilongo, continui cantieri itineranti, interruzioni stradali, che non danno tregua agli esercenti.

Le loro lamentele rappresentate da Antonio Plescia, commerciante che vende prodotti legati al vino e ai distillati, che ieri mattina ci ha voluto incontrare per esternare non solo le criticità legate alla chiusura della strada, che impedendo la circolazione delle auto impatta direttamente sugli affari del negozio, per lui come per gli altri vicini, ma anche altre istanze che vorrebbe che fossero prese in considerazione dall'amministrazione comunale di Termoli, in primis uno stallo riservato al carico e scarico.

Mesi fa, infatti, ci furono multe a raffica che indussero i residenti della zona e gli stessi commercianti, a promuovere una raccolta firme.