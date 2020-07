PORTOCANNONE. «E finalmente, dopo due mesi Portocannone torna a contare zero contagiati Covid-19. Ieri è una giornata felice per la famiglia Musacchio, fortemente segnata in questi ultimi due mesi dall'esperienza del contagio. Nella giornata di oggi infatti, Adolfo è stato dimesso dall'ospedale e ha potuto fare rientro a casa dopo aver vinto la propria personale battaglia con il virus, complicata da una precedente patologia; contestualmente, per una felice coincidenza, l'Asrem ci ha oggi ufficialmente comunicato la guarigione completa di sua madre, la sig.ra Tilde {per tutti Zia Tilde}.

Ritorna finalmente la serenità ed il sorriso in una famiglia che, a causa di un contagio contratto in ambito ospedaliero, ha dovuto sopportare un lungo periodo di isolamento, peraltro coincidente con un lungo ricovero del capofamiglia presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso.

A tutta la famiglia Musacchio manifestiamo l'affetto dell'intera Comunità, ed in particolare un grande abbraccio di vicinanza ad Adolfo per il prosieguo delle sue cure».

Le parole del sindaco Giuseppe Caporicci.