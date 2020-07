Acciuffato scippatore seriale a Montenero, il grazie di Travaglini ai Carabinieri

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini esprime il proprio compiacimento nei confronti dei Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia, per aver prontamente individuato e deferito nei giorni scorsi all'Autorità Giudiziaria l'autore di alcuni scippi, l'ultimo dei quali è stato perpetrato ai danni di un'anziana donna residente in paese. «Esprimo il mio personale ringraziamento, quello dell'Amministrazione comunale e anche dell'intera comunità - dichiara il sindaco Nicola Travaglini - nei confronti dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, per aver prontamente individuato e deferito nei giorni scorsi all'Autorità Giudiziaria l'autore di alcuni scippi, l'ultimo dei quali perpetrato ai danni di un'anziana donna residente nel nostro paese.

Il giovane, evidentemente avvezzo al furto con strappo, aveva sottratto alla donna una collana d'oro ma, a seguito di una tempestiva attività di indagine, gli uomini dell'Arma sono riusciti a individuarlo e ad assicurarlo alla Giustizia. Un rinnovato grazie ai Carabinieri, quindi, con i quali abbiamo da sempre un ottimo e proficuo rapporto di collaborazione.

È sempre confortante poter contare su un presidio di sicurezza e di tutela della legalità nel nostro paese, come testimoniano le numerose attività condotte sul territorio in questa e in tante altre circostanze. Colgo questa occasione, inoltre, per rivolgere la mia sincera riconoscenza a tutti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia che hanno fornito un supporto straordinario nel corso dei difficili mesi dell'emergenza Coronavirus: a tutti loro e in particolare al Comandante della locale Stazione, il Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo, va la mia profonda gratitudine per aver contribuito fattivamente alla gestione dell'emergenza Covid-19. Non dimentichiamo infatti i numerosi servizi di controllo del territorio dedicati alla sicurezza della comunità, ma anche quelli indirizzati al supporto nelle attività quotidiane delle autorità e della cittadinanza, come accaduto ad esempio nei casi di assistenza alle persone anziane, spesso sofferenti e con gravi invalidità, le quali vivendo da sole erano impossibilitate ad uscire di casa anche per le più elementari necessità quotidiane. Al Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo e a tutto il personale della locale Stazione dei Carabinieri, va quindi il merito e il plauso per l’impegno e la professionalità dimostrata, oltre che per la passione manifestata nell'esercizio del proprio dovere al servizio della collettività nel periodo della dichiarata zona rossa».