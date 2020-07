La Sati non ne vuol sapere, va ancora al Consiglio di Stato per bloccare il project Gtm

TERMOLI. Non sappiamo se definirlo accanimento terapeutico oppure un moto di disturbo amministrativo, sta di fatto che la Sati, nonostante 3 pronunce negative, due del Tar (sospensiva e merito) e una del Consiglio di Stato (sulla mancata sospensiva), non molla di un millimetro sulla gara d’appalto per il trasporto pubblico locale a Termoli e mentre l’amministrazione comunale ormai è in fase di aggiudicazione definitiva o quasi del project financing, si appella ancora una volta ai giudici di secondo grado a Palazzo Spada. Evidente il tentativo a gamba tesa di fermare in zona Cesarini la definizione della nuova gestione.

Un tentativo comunque avversato dalla Giunta Roberti, che si è costituita in giudizio. Il Tar Molise si era espresso a febbraio come merito della causa. Mentre ora la Sati ha notificato il 9 luglio scorso il ricorso al Consiglio di Stato. Unitamente all’appello è stata formulata istanza di sospensione collegiale dell’efficacia della sentenza impugnata, rinviando, in punto di fumus alla violazione del diritto euro unitario censurata nei motivi appello, lamentando il rischio dell’avvio delle attività di progettazione e di esecuzione delle opere del parco "Girolamo La Penna", con gli interventi infrastrutturali appaltati col project, facendo rilevare che l’art.183 co.15,D.Lgs.n.50/2016nell’ipotesi di esercizio della prelazione da parte del proponente non aggiudicatario, consentirebbe di far ottenere all’aggiudicatario il pagamento delle spese per la formazione dell’offerta, mentre nell’ipotesi in cui non venga esercitata detta prelazione, il preponente potrebbe ottenere il pagamento dei costi di formazione della proposta a valere sulla cauzione (di importo stabilito dal comma 9 terzo periodo dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016), ipotesi da escludersi in caso di annullamento degli atti della gara.

La giunta Roberti ha nominato come difensore l’avvocato Giuseppe Ruta.