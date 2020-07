Atti di vandalismo al parchetto della Torre, appello alla responsabilità

COLLETORTO. Ancora atti di vandalismo a Colletorto. A essere presi di mira da persone irresponsabili che non comprendono i rischi e i pericoli di tali gesti sono i giochi del parchetto ai piedi della torre angioina. Ignoti hanno smontato e divelto e viti che bloccano le altalene rendendo instabili le strutture. Il vicesindaco, Matteo Mucciaccio, e un operaio comunale hanno riparato le giostrine per evitare che i bambini possano farsi male. Verrà inoltre controllata la telecamera di videosorveglianza installata nel parchetto. Un appello – agli autori di tali atti – a divertirsi in maniera sana, a capire i rischi di questi comportamenti, ad amare il paese in cui vivono.