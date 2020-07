Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

Si allaga il mercato di via Fratelli Brigida, Comune e Acea corrono ai ripari Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno provocato un allagamento della piazzetta del mercato dì corso Fratelli Brigida. Il problema che per la verità si era già presentato in passato è dovuto ad un uso improprio degli scarichi dei lavandini interni ai box ittici che provocano ostruzioni alle tubazioni. Tuttavia, l’Acea Molise (ex Crea Gestioni) sollecitata dall’ufficio tecnico comunale è intervenuta nel pomeriggio e ha risolto il problema onde consentire lunedì la riapertura del mercato.