PORTOCANNONE. Borsellino fu abbandonato al suo destino da chi oggi indegnamente lo ricorderà.

In un’intervista concessa agli studenti del corso “Analisi, prevenzione e repressione della criminalità organizzata” dell’Università “La Sapienza” di Roma mi è stato chiesto se la strage di via D’Amelio, fosse una ferita ancora aperta. Ho risposto, con cognizione di causa, che la ferita è apertissima e sanguinante. E’ una tra le tante stragi che aspetta ancora verità e giustizia. Ricordiamoci che un Paese senza giustizia e senza verità non ha futuro. Si preferisce il codice dell’omertà e della reticenza a quello della verità. Per queste situazioni così aberranti si avverte sempre di più la lontananza dello Stato per una verità che non c'è ancora e chissà se ci sarà in futuro. A oggi non abbiamo né una verità giudiziaria e ancor meno una storica. La cosa più grave è che non ho notato in passato e non vedo oggi un’efficace azione di contrasto al crimine organizzato. Ci si oppone alla mafia del terzo millennio con armi spuntate e superate invece di contrapporre strumenti normativi evoluti, in grado di colpire nei punti vitali le nuove mafie, quelle composte di «menti eccellenti» infiltrate nella politica, nell’economia e nella società civile. Oggi il fulcro del problema è che la mafia si relaziona con il potere e i mafiosi sono più avanti dello Stato nel capire i mutamenti sociali, economici e politici. La pubblica opinione sottovaluta le nuove mafie perché non sparano più.

Oggi la vera emergenza è la “mafia invisibile” che s’infiltra nell’economia e nella politica. Si sono riscontrate infiltrazioni mafiose persino in un Comune della Valle d'Aosta. È una mafia “diversa”, muove tantissimi miliardi all'anno con il traffico di stupefacenti in tutta Europa e ripulisce i soldi con l’aiuto della finanza mondiale e dell’economia transnazionale. Lo Stato non mette in campo tutti gli strumenti idonei per vincere la partita contro le mafie forse perché, come diceva proprio Borsellino, sono troppe le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni. Questo impegno purtroppo latita anche a livello europeo. Magistrati e forze di polizia lottano in una battaglia che non possono vincere. La guerra contro la mafia è una cosa seria non bastano arresti e operazioni di polizia. Dopo ventotto lunghissimi anni di sofferenze e ingiustizie credo dovremmo pretendere giustizia e verità e forse imbestialirci e togliere i microfoni e le platee ai tanti uomini di potere che hanno lasciato solo Paolo Borsellino dopo la morte di Giovanni Falcone. Nonostante questo inconcepibile isolamento lui individuò la pista dei rapporti tra mafia e politica, ma non fece in tempo a indagare più a fondo perché qualcuno decise che dovesse essere brutalmente assassinato.

Quei gattopardi che l’hanno isolato in vita, determinandone la morte, oggi, purtroppo, saliranno ancora una volta sui palchi per commemorarlo pur essendo moralmente indegni. Vorrei convincermi che queste circostanze presto cambieranno. Nel medio periodo non sono ottimista perché non vedo purtroppo l’impegno da parte dello Stato. Ho però grande fiducia nelle nuove generazioni quelle stesse su cui Borsellino riponeva grande speranza.

(Vincenzo Musacchio - Presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise).