La chiusura del cerchio prevede "la passeggiata delle monache" con adrenalina

TERMOLI. Potete scendere al porto dalla scala a chiocciola. Ma, se avete voglia di vedere ancora il mare dall’alto, percorrete la passerella aerea che trovereste a ridosso della parete (lato mare) del Convento delle monache nel Borgo Antico.



E continuate per tutta la muraglia (scogliera naturale più volte rinforzata ed in passato sede di case dei pescatori) prospiciente il porto fino ad arrivare alla seconda entrata del Borgo, quella che si affaccia alla Torretta Belvedere).

Di questo tipo di realizzazione (passerelle aeree) ce ne sono ormai molte anche in Italia. Addirittura vengono fatte anche con pista ciclabile.

http://www.tuttogarda.it/limone/ciclabile-limone-sul-garda.htm

Nel nostro caso sarebbe pedonale, con funzione panoramica, e servirebbe a regalarci il giro turistico dall’alto dell’intero promontorio del Borgo Antico.

GIRO DEL PROMONTORIO ( 1° parte : dal Castello al Convento delle monache)

Relativamente al Borgo Antico, la passeggiata più importante che i Termolesi, in gran parte fanno con maggiore piacere, è quella che parte dall’ingresso principale del Castello (lato Belvedere dei fotografi). Percorrono la panoramica Passeggiata – Terrazza di Viale Federico II fino a superare il faro ed arrivare in Piazzale Bisceglie. Qui attualmente hanno l’opzione di scendere giù al porto mediante una scalinata (a chiocciola) di costruzione moderna oppure imboccare, alla destra del Conventodelle monache, la stretta via S. Pietro che termina in salita incrociando Via Duomo.

Tralasciamo la terza opzione di percorrere via Policarpo Manes per ricongiungersi con Piazza Duomo. E seguiamo il desiderio di aver voglia di vedere ancora il mare dall’alto. In questo caso dobbiamo immaginare la possibile realizzazione di unapasserella sospesa nell’aria che poggerebbe sul muro (lato mare) del Convento delle monache e da qui proseguirebbe fino alla Torretta Belvedere.

GIRO DEL PROMONTORIO (2° parte: dalla “Passerella delle monache”al Belvedere)

Non vogliamo trascurare di mettere in evidenza che la passerella sospesa è gran fornitrice di adrenalina e non è adatta per tutti,in particolare di coloro che soffrono di vertigini.

Detto ciò, essa denominabile la passerella delle monache inizierebbe dalla parete (lato mare) del convento. E,come già detto, su di essa percorrereste tutta la muraglia (scogliera naturale più volte rinforzata e sede di case dei pescatori) prospiciente il porto fino ad arrivarealla seconda entrata del Borgo, quella che si affaccia alla Torretta Belvedere . Ovviamente il breve ricongiungimento con la via dei Bastioni sarebbe facile da realizzare.

GIRO DEL PROMONTORIO (3° parte :dalla Torretta a via dei Bastioni, al Castello)

Per comprendere la chiusura del cerchio e tornare ai piedi del Castello ( da dove è iniziato il giro turistico) è bene chiarire qual’ è Via dei Bastioni che pochi conoscono e pochissimi l’hanno percorsa almeno una volta.

Discendiamo lungo via F.lli Brigida. Incrociamo via Roma e di fronte a noi, a parte la fontanella, troviamo un muraglione (a Scarpat )che si eleva per una decina di metri in cima al quale incappiamo in un filare di case del Borgo Antico.

Ora mi è gradito dare un piccolo amarcord. Questo muro era ( ed è) leggermente inclinato verso l’interno del borgo. E la pendenza e l’insieme di arbusti che crescevano spontaneamente permettevano la grande avventura di noi ragazzini di 7/8 anni: l’arrampicata a mani nude supportata soltanto dall’incoscienza

Arrivati in cima scoprireste una stradina ( Via dei Bastioni) non visibile da via Roma, che costeggia le case del Borgo a cominciare dall’estrema sinistra subito dopo A Port (entrata principale del Borgo Antico lato “Belvedere dei fotografi”) fino all’inizio di Strada Duomo ( in corrispondenza di Torretta Belvedere e quindi della seconda entrata del Borgo Antico). Naturalmente in via dei Bastioni ci si arriva anche con comodi gradini da Largo Pié di Castello.

A questo punto il giro turistico del promontorio dall’alto, senza interruzione e senza scendere al livello del mare, è finito. Un’esperienza ed un’attrazione ulteriore per i turisti di Termoli.

La difficoltà sta forse nella realizzazione? Non di certo, se vediamo le tante passerelle aeree (perfino ciclabili) realizzate nel mondo ed in Italia (Lago di Garda). Forse la vera difficoltà sta nella capacità di comunicazione (ai fini incrementali del turismo a prescindere dall’attuale pandemia)non solo della Passeggiata delle monache, ma dell’intero gioiello termolese costituito dalla quaterna della Bellezza: promontorio, muraglione, Borgo Antico, Castello.

Intralcio da superare con le 3 C del Coraggio, Creatività, Costanza. Sulle quali sovrasta come un faro illuminato la considerazione etica che la valorizzazione della Bellezza di Termoli è un obbligo per il rispetto dei nostri antenati, per la prosperità della cittadina e dei suoi abitanti.



Luigi De Gregorio