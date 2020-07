TERMOLI. Continua la protesta dei precari scuola Molise, una protesta che si unisce alle tante voci di dissenso che a livello nazionale si stanno alzando in queste ultime settimane. Una protesta che si rende ancor più urgente perchè non interessa soltanto il personale precario (ovvero quegli insegnanti che dopo un anno di servizio o dopo nomine saltuarie, a giugno vedono recidersi il proprio contratto di lavoro), ma riguarda famiglie, studenti, quel tessuto umano dal valore inestimabile che costituisce il futuro del nostro paese.

Perchè bisogna dirlo, si è parlato tanto di numeri, cifre, posti a disposizione, presunte assunzioni dai numeri strabilianti, banchi futuristici, svecchiamento miracoloso di una scuola che da comunità umana sa tradursi in futuristiche lezioni in modalità telematica, si è sbandierato un presunto merito (quale?) e un nuovo avveniristico sistema di reclutamento da graduatoria provinciale e di istituto, ma in tutto questo stravolgimento dai toni ampollosi e strabilianti dove sono finiti gli alunni, le famiglie, i docenti, il personale che fa parte in primis di una comunità umana? Parlare con i numeri in linea teorica è facile quando questi numeri non hanno a che fare con le persone, con le realtà e con le particolarità locali. Sì perchè nella scuola ci sono persone (lo ripetiamo) e queste persone, dal personale Ata ai dirigenti, ai docenti, fanno alle volte sacrifici enormi per assicurare ai propri studenti le migliori possibilità possibili.

E soprattutto in Molise, non è facile. Come ai colleghi delle altre regioni, ci sono arrivati addosso provvedimenti calati dall'alto, senza un dialogo, un confronto, senza alcuna analisi territoriale, senza una disponibilità ad ascoltare chi da anni entra nelle classi, forma i figli delle nostre famiglie, mantiene la scuola pubblica, per vedersi poi licenziato di fatto a giugno. Ma lo sanno cosa significa insegnare in Molise?

In Molise mancano le infrastrutture, mancano le strade, ed escluse le arterie principali, quando ci sono, queste sono per lo più fazzoletti raffazzonati di asfalto con manto stradale dissestato e il più delle volte franato, sono strade che non offrono alcuna sicurezza e che danno l'idea dell'abbandono, e spesso per raggiungere le nostre scuole queste strade sono l'unica alternativa, laddove mancano collegamenti e mezzi pubblici. E poi ci sono le difficoltà di un territorio in cui la cultura è l'unica via per fare la differenza. Ma quanto è difficile fare cultura quando mancano le strutture ricreative e ci sono sporadiche occasioni di approfondimento? Molti di noi fanno formazione e corsi di aggiornamento con le proprie risorse (sì, quei titoli tanto svalutati nelle nuove tabelle di valutazione), perchè non ci sono altre possibilità di approfondimento, o se ci sono, non sempre sono fruibili da tutti.

Ribadiamo quindi che il precariato è una vera e propria emergenza sociale ed educativa, che mette a rischio la continuità didattica per gli studenti ed è uno schiaffo per il professionista che ha diritto come tutti ad essere stabilizzato. La direttiva europea n. 70 del 1999 afferma che tutti i lavoratori, dopo 36 mesi di lavoro a tempo determinato vanno stabilizzati. In Italia lo si è fatto per i medici, perchè questo accanimento contro i precari della scuola, soprattutto in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo? E cosa si può dire dello stravolgimento retroattivo dei titoli per l'aggiornamento delle graduatorie?

Si dice che il Molise non esiste invece noi docenti precari esistiamo e lo facciamo andando nelle classi, nonostante le difficoltà, ogni giorno!

Chiediamo che vengano rispettati i nostri diritti e di essere considerati con attenzione.

Molti di noi hanno più di dieci anni di precariato, hanno una o più lauree, esperienze di docenza universitaria, dottorati di ricerca, hanno compilato pei, pia, pdp, pai per anni, conoscono le situazioni di alunni bes e dsa (sì quelle sigle che tanto si usano per inserire in categorie i nostri studenti), ma soprattutto conoscono la scuola perchè la vivono da anni!

A settembre ci sarà il caos ma questo di certo non interessa a nessuno. Non si pensa ai ragazzi, a quelli deprivati culturalmente, a quelli soli, a quelli che si impegnano e andrebbero premiati, non si pensa alle famiglie, alle persone. La verità è che si pensa a tutto tranne che al futuro.