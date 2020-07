TERMOLI. Nella notte tra sabato e domenica, in occasione della ricorrenza del 19 luglio, anniversario della strage di via D'Amelio a Palermo, il gruppo di ragazzi di Gioventù Nazionale Termoli ha affisso presso il parco Falcone-Borsellino un manifesto per commemorare la morte dell'eroe antimafia nel ventottesimo anniversario della strage di via D'Amelio nel quale perse la vita.

Con questo gesto Gioventù Nazionale vuole ancora una volta far riflettere su materie molto importanti che toccano anche i più giovani ma che spesso non li vedono emotivamente coinvolti. “Eroe nazionale” è la dicitura che compare sotto il volto del magistrato sul manifesto, mentre sul fondo si staglia il simbolo del movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

Anche se quest'anno i ragazzi avrebbero voluto prendere parte all'usuale fiaccolata del 19 luglio a Palermo per commemorare Borsellino, a causa del Covid-19 con la manifestazione annullata, lo ricordano a Termoli proprio nel parco dedicato a Falcone e a Borsellino stesso, nella zona termolese di Difesa Grande.