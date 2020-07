TERMOLI. L'Associazione folclorica e di cultura marinara 'AShcaffette ha pensato bene di onorare San Basso, il patrono di Termoli, e dei Termolesisoprattutto la gente di mare. Quest'anno ormai è ufficiale per via delle norme di sicurezza anti-Covid saranno delle feste patronali davvero ristrette e atipiche, niente processione a mare e per le vie della città, solo riti religiosi contingentati e nulla più.

Ecco che i ragazzi dell'associazione folklorica marinara hanno pensato bene di onorare la figura del patrono con una T-Shirt e una canotta di colore nero con scritta "Che San Basse sti secure ne pù tenè paure" sulla parte posteriore, mentre sul davanti sulla canotta un San Basso stilizzato con il Castello Svevo che gli guarda le spalle, sulla T-Shirt sempre un San Basso stilizzato che veleggia su una barca e sullo sfondo il maestoso castello federiciano.