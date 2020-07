Firmato il provvedimento sulla rete Covid nel Molise, il Cardarelli sarà hub regionale

CAMPOBASSO. Partorita dalla sanità molisana, nel combinato disposto tra struttura commissariale, direzione dell’assessorato regionale alla Salute e vertici Asrem.

Il documento controfirmato da Giustini, Grossi, Gallo, Scafarto e Florenzano.

Una riorganizzazione sulla base che il Cardarelli sarà una cabina di regia e si potenzierà il sistema ospedaliero sul territorio.

Ecco la relazione del commissario ad acta Giustini.

La presente relazione illustra i contenuti del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per la regione Molise, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34., al fine di ricalibrare la risposta del Servizio Sanitario Nazionale in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica regionale dell’infezione da Covid.

L’attuale situazione epidemiologica legata alla diffusione del contagio da Covid ha determinato la necessità di adottare misure di continua riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. In ragione della gestione dell’epidemia da Covid, la regione Molise ha posto in campo le misure idonee a contenere il rischio di contagio della popolazione e degli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria. L’Ospedale Cardarelli di Campobasso, Dea di I livello, è stato individuato come Hub per la presa in carico e gestione dei casi sospetti e dei pazienti affetti da infezione Covid.

La regione Molise ha costantemente monitorato gli aspetti epidemiologico-clinici dell’epidemia da Covid ed il suo impatto sul territorio molisano.

È parte integrante del piano di riorganizzazione ospedaliera la capacità di rispondere ai picchi di richiesta emergenziale in corso, ma anche quella di contenere l’entità dei futuri rebound entro limiti gestibili. La prima fase emergenziale di innalzamento della curva epidemiologica dei casi di infezione da Covid è stata affrontata anche con la sospensione delle attività ordinarie procrastinabili, e la riconversione totale o parziale di molte unità operative destinate al trattamento esclusivo dei pazienti affetti da Covid. In questa fase, invece, risulta necessario rendere strutturale la risposta all’aumento della domanda di assistenza e il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera e rendendola flessibile alla rapida conversione.

La Regione intende ripristinare gradualmente la rete ospedaliera, rendendola più agile e garantendo l’attività ordinaria a regime, riprogrammare il fabbisogno e la disponibilità di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva, potenziare la rete di emergenza urgenza, rendendo disponibili percorsi separati per la gestione dei pazienti Covid e in regime ordinario, consolidare la rete di emergenza territoriale, garantendo che la presa in carico delle persone dimesse segua un percorso di continuità ospedale-territorio, evitando che questa circostanza diventi occasione di contagio, incrementare il personale necessario, adeguatamente formato attraverso specifici percorsi formativi in linea con la scelte organizzative.

Qui l'intero provvedimento.