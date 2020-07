TERMOLI. La piazza Sant'Antonio non è solo una bella e scenografica piazza cittadina, ma un concentrato di storia della nostra bella ed amata Termoli. Attualmente risulta adibita a parcheggio per le autovetture, cosa che non fa certo onore alla sua storia, ed interessata anche, nella parte più distale e protesa verso il mare Adriatico, da una bellissima fontana in marmo bianco (con raffigurazioni che ricordano quel mare con cui la città ha sempre avuto un legame indissolubile e privilegiato) e da un belvedere affacciato sul mare e sulla spiaggia del litorale nord, sicuramente uno dei posti più caratteristici ed affascinanti di tutta Termoli, capace di incantare non solo chi vi si imbatta per la prima volta ma anche chi, vivendo in città, non può mancare di guardare il mare da questo osservatorio privilegiato in ogni momento dell'anno.

Vecchie foto della piazza ci ricordano un passato decisamente più glorioso, con l'ampio spiazzo che risultava occupato da una villa comunale recintata, con piante di alto fusto, oleandri, palme, aiuole a disegni geometrici, panchine, vasche con zampilli d'acqua e pesci che allietavano quelle persone che si aggiravano per i suoi vialetti alla ricerca di un poco di frescura e di un luogo tranquillo dove trascorrere le ore godendo, al contempo, di un panorama unico, dato dalla posizione sopraelevata rispetto al mare e capace di garantire una straordinaria ventilazione anche nelle giornate più afose.

In seguito scelte scellerate di alcuni sindaci ed amministratori comunali, che vanno ricordati certamente non per i meriti inesistenti ma per aver svenduto la città in nome del profitto e della speculazione edilizia, hanno portato uno dei luoghi simbolo di Termoli a diventare un parcheggio per autovetture con misere aiuole dove i cani vanno a fare i propri bisogni e dove campeggiano in bella mostra rifiuti e sporcizia di ogni genere, oltre ai variopinti bidoni della raccolta differenziata che deliziano i passanti con i loro olezzi, per la verità molto poco edificanti, capaci di coprire l'odore del mare e della vegetazione mediterranea del colle di Sant'Antonio che la brezza marina cerca inutilmente di diffondere sulla spianata.

E fortunatamente abbiamo scampato un altro rischio che la precedente amministrazione comunale aveva messo in cantiere in nome del progresso, ma in realtà solo sulla spinta di una speculazione edilizia che voleva stravolgere uno dei luoghi simbolo della nostra bella ed amata città, che prevedeva la realizzazione di un tunnel di collegamento per il traffico veicolare tra il porto e il lungomare nord, un parcheggio multipiano, un centro commerciale, un auditorium ed un complesso immobiliare costituito dagli immancabili appartamenti con vista mare per completare lo scempio e realizzare così lauti guadagni.

Nonostante i diversi pericoli scampati a causa di una classe politica e dirigente inefficiente e più interessata al profitto che alla salvaguardia dell'identità culturale e storica della nostra città, dal belvedere, che si erge sulla sommità di una falesia che continua per un lungo tratto di litorale e che separa la spiaggia ed il lungomare dalla parte alta della città su cui sorgono le abitazioni e diverse attività, è ancora possibile per tutti, turisti e residenti, ammirare una vista incomparabile che spazia dal castello Svevo e dal borgo vecchio della città, con il suo caratteristico muraglione a strapiombo, fino al golfo di Vasto ed oltre, verso il promontorio di punta Penna con il suo faro, il secondo più alto d'Italia dopo la ben più famosa e blasonata Lanterna di Genova. Nelle giornate limpide lo vista spazia anche molto oltre, verso il massiccio della Maiella che sembra sovrastare imponente la marina e, più in là, anche verso quello del Gran Sasso.

Questi imponenti massicci montuosi rendono questo tratto di costa inconfondibile e di grande pregio turistico-paesaggistico, oltre che ambientale-naturalistico, creando quasi un tutt'uno con la marina dei trabucchi con le sue coste frastagliate e le sue innumerevoli calette, parte sabbiose e parte rocciose a strapiombo sul mare, ricordate anche dal grande Gabriele D'Annunzio, vero cantore e cultore delle terre d'Abruzzo e delle sue straordinarie bellezze. Ma la storia della piazza più centrale di Termoli non si limita a questo ed a fare da affaccio al palazzo di città, conosciuto anche come Palazzo Sant'Antonio, all'ex-Chiesa, in seguito divenuta galleria civica ed oggi in abbandono, e ad alcuni tra i più antichi palazzi della cittadina adriatica (seminario vescovile, cinema Sant'Antonio, ex-cinema Adriatico e diversi palazzi privati), alcuni dei quali tra i primi edifici privati ad essere edificati verso fine ottocento in concomitanza con l'espansione del nucleo urbano all'esterno della cinta muraria del borgo vecchio, fino ad allora sempre rimasto un piccolo agglomerato marinaro, abitato da poche persone dedite perlopiù ad attività legate al mare ed alla pesca. La storia della piazza affonda infatti le sue radici in epoca antichissima, chi parla di resti di una vecchia necropoli romana di epoca imperiale o addirittura di resti di sepolture arcaiche che risalirebbero a migliaia di anni fa, nascosti e ben conservati nel sottosuolo, che farebbero pensare come la zona, per la sua particolare posizione in prossimità di porti e vie di comunicazioni e per la vicinanza ad importanti città e centri del passato, fosse abitata e frequentata già in epoca molto antica.

Risalendo negli anni per arrivare ad un'epoca decisamente più recente possiamo dire, supportati anche da racconti, aneddoti e testimonianze orali di vecchi termolesi, che il sottosuolo della piazza fosse attraversato da alcuni cunicoli e camminamenti, passaggi segreti, gallerie, che dai sotterranei e dalle cantine delle varie abitazioni padronali conducevano agli scantinati della chiesa e del seminario vescovile. Di questi manufatti esistono ancora oggi tracce evidenti che andrebbero studiate e valorizzate, come accenni di passaggi segreti sotterranei, camere e locali ipogei posti sotto la piazza e l'attuale piano stradale, la cui sagoma non ha nulla a che vedere con la proiezione dei sovrastanti edifici e la cui tipologia costruttiva fa sicuramente pensare ad un'epoca di edificazione di gran lunga antecedente a quella che caratterizza di contro le varie strutture edilizie della zona che risalgono, invece, quasi tutte a fine ottocento.

Questi elementi rievocano storie e leggende, tra il vero e il romanzato, che caratterizzano la città di Termoli con il suo trascorso fatto di dominazioni diverse, attacchi pirateschi, occupazioni, invasioni e saccheggi, terremoti e cataclismi unitamente alla guerra che ha visto la città direttamente coinvolta ed in prima linea, con gli sbarchi alleati e l'avanzata delle truppe anglo-americane verso nord e la contestuale ritirata dell'esercito tedesco, oltre che teatro di scontri che la storiografia ci ricorda e ci descrive.

Tutto questo meriterebbe sicuramente uno studio attento ed approfondito che potrebbe riscrivere la storia di una parte di Termoli che spesso viene dimenticata, affidata alla semplice memoria storica di una generazione ormai scomparsa o in via di sparizione, e che prima o poi è destinata a cadere definitivamente nel dimenticatoio, con la perdita di un patrimonio inestimabile di notizie ed informazioni, sicuramente molto dannosa per tutta la collettività. Allora sorge spontanea la domanda, “Cosa aspettiamo a fermare tutto questo, cercando di valorizzare una pagina della nostra storia cittadina che potrebbe aprire scenari nuovi che, tra storia e leggenda, potrebbero dare nuova linfa ad un turismo spesso distratto e poco attento alle tante bellezze ed ai tanti segreti che la nostra città, anche nel sottosuolo, è capace di nascondere e conservare ancora gelosamente, ma fino a quando???”

Non possiamo lasciare questo patrimonio semplicemente affidato nelle mani seppur sapienti di privati o di semplici cultori di un passato che in tanti, invece, vorrebbero oggi definitivamente cancellare in nome di un profitto volto solo a standardizzare tutti i luoghi turistici rendendoli asettici ed anonimi, tutti uguali e soprattutto senza quei necessari ed importantissimi legami con il loro passato e con la loro storia, più o meno recente, e che li rendono assolutamente unici ed irriproducibili.



Giovanni Battista Muricchio