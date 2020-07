Al via i lavori per il parcheggio a Rio Vivo, per 9 giorni ci saranno anche le giostre

TERMOLI. Proprio stamani abbiamo trattato l'argomento parcheggi selvaggi, dopo le lamentele ricevute negli ultimi giorni dai residenti di via Sannitica. Ma all'orizzonte, finalmente, ci sarà uno spiraglio, anzi uno spazio ampio per permettere alle vetture di sostare in prossimità del centro.

Annunciato dall'amministrazione comunale alcune settimane fa, nella prima conferenza stampa post lockdown, inizieranno a breve i lavori di sistemazione dell'area compresa tra porto turistico Marina di San Pietro e istituto Zooprofilattico, verso Rio Vivo, per realizzare un grande parcheggio che possa accogliere macchine in numero tale da alleggerire la pressione nel centro storico, considerando anche la chiusura che ogni settimana si ha nel weekend, a partire dal venerdì sera.

Un'area che ospiterà anche le giostre, ma solo per 9 giorni e in numero ridotto rispetto al passato. Se la tabella del crono-programma sarà rispettata, già nell'ultimo fine settimana di luglio si potrà aprire a turisti e non solo.

In procinto di sistemazione anche il cosiddetto triangolo al porto, quello che affianca il viale della Guardia costiera, che sarà uno sfogo ulteriore per chi necessita di sostare in città. Iniziative seguite dall'assessorato ai Lavori pubblici del comune di Termoli.