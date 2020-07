TERMOLI. Un’antica e celebre locuzione, passata alla storia, citava: «Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori». Una frase che avrebbe dovuto cogliere il senso dell’italica essenza dedita, per l’appunto, al rispetto delle regole. Eppure, con l’inesorabile trascorrere dei secoli, i costumi e gli usi degli italiani sono mutati profondamente, divenendo un tripudio di maleducazione ed inciviltà, soprattutto per ciò che attiene al parcheggio selvaggio.

Non ci sono le strisce blu o bianche che consentono lo stallo dei veicoli, ma le auto si parcheggiano comunque: che si tratti di marciapiedi, doppio senso di marcia e non di parcheggio o semplicemente di strade trafficate, poco importa. La pessima abitudine di lasciare la propria vettura dove non è consentito è divenuta una consuetudine ampiamente diffusa laddove, invece, vige la regola opposta. E poco importa se, durante la sosta non autorizzata, si arreca un danno alla circolazione dei pedoni o, peggio ancora, ai mezzi di soccorso impegnati in un intervento che potrebbe salvare delle vite umane.

Via Firenze, via Sardegna, via India, via Elba, via Carlo del Croix, Corso Nazionale nei pressi della Madonnina, via Sannitica: strade diverse, alcune periferiche altre centrali, accomunate dallo stesso malcostume e dalla totale mancanza di rispetto di chi, a bordo delle due o quattro ruote, si erge a “padrone della strada” in nome della bandiera del menefreghismo. Spesso, quando qualche residente prova a protestare chiedendo la gentilezza di non posteggiare al di fuori dello spazio delimitato, si arriva anche a litigare verbalmente con il maleducato di turno, convinto che la sua azione non arrechi disturbo a nessuno, inneggiando ai famosi “cinque minuti” di sosta che spesso si tramutano in ore.

Via Firenze, ad esempio, è una delle vie in cui il parcheggio selvaggio è più evidente: qui, i guai per i pedoni, iniziano a partire dalla zona delle attività ricettive, e proseguono lungo tutto il percorso pedonale e quello destinato alla pista ciclabile, che vengono occupati, indiscriminatamente e senza timore, da auto e furgoni che sostano per un lungo periodo. I genitori con i passeggini sono costretti a scendere dal marciapiede ed occupare la strada per poter camminare, così come chi, a bordo di una bicicletta, decide di percorrere l’arteria, come ampiamente documentato nelle foto allegate scattate proprio nella zona. Qui, ad ondel vero, il sindaco Francesco Roberti ha annunciato, durante la chiacchierata con l’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori (LEGGI), l’avvio di importanti lavori per ovviare all’annoso problema.



Discorso diverso, ma stessa assenza di senso civico, nella zona della Madonnina, in via Sardegna, in via India, in via Elba, in via Carlo del Croix e via Sannitica, ma in verità lungo tutte le arterie termolesi, dove il parcheggio selvaggio è ormai consuetudine, un’arte contemporanea che colora di maleducazione e disfattismo tutta la città: malgrado l’assenza di strisce che delimitino e consentano la sosta, infatti, gli automobilisti continuano a fermarsi, spesso impedendo il transito ad autobus urbani ed extraurbani o ai mezzi di soccorso. Un malcostume che continua a generare una scia di impertinente menefreghismo nei confronti non solo del Codice della Strada, che punisce certi abusi, ma soprattutto nei riguardi del prossimo, costretto a mettere in pericolo la propria vita a causa di comportamenti scorretti.

La situazione si protrae da anni ormai, come ben noto a tutti, malgrado le Forze dell’Ordine vengano spesso interpellate e procedano ad effettuare multe a raffica alle vetture posteggiate fuori dagli spazi destinati alle stesse. Ciò che preoccupa, al di là delle sanzioni amministrative, è la totale assenza di senso civico e di rispetto da parte dei più che, magari per la fretta, per negligenza o per abitudine, continuano a tenere comportamenti scorretti e lesivi in città. L’assenza di aree di parcheggio, o la sensibile diminuzione di posti auto in periodi in cui il turismo fa aumentare la popolazione e le vetture in città, non può in alcun modo essere una giustificazione al parcheggio selvaggio che, arrivati a questo punto, potrebbe tranquillamente essere legittimato con le strisce blu visto che, comunque, quegli spazi vengono adibiti a posteggi.