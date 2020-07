«Perché i medici faticano a programmare il loro futuro in Molise?»

TERMOLI. Che sta succedendo in Pediatria all’ospedale San Timoteo di Termoli? Dallo scorso 17 luglio sono rimasti in organico solo due medici, a cui è stato chiesto di tirare la cinghia, in attesa di rinforzi. Il primo sarebbe un pediatra di libera professione. Intanto è intervento il presidente della Fimmg-118, Giancarlo Totaro: «L’Asrem continua giustamente a pubblicare avvisi e in queste condizioni, al netto del coronavirus, più di tanto onestamente non credo possa fare una Direzione. Ma perché i medici dimostrano una così scarsa propensione a programmare il loro futuro professionale negli ospedali del Molise? Le ragioni sono tante e vanno dai turni estenuanti, compresi notte, festivi e super festivi, che si è costretti a fare quando si è in pochi arrivando alla enorme difficoltà a godere dei giorni di ferie e dei riposi ,per non parlare persino "dell'impossibilità" ad ammalarsi o godere di un permesso per motivi familiari.

L'assenza di una università che fornisca specialisti e specializzandi da immettere nel circuito assistenziale regionale che garantisca il futuro ai reparti esistenti.

L'instabilità del futuro con l'incognita del nuovo Pos 2019-2021 che tarda ad arrivare con la spada di Damocle di eventuali tagli e riorganizzazione dei servizi che potrebbero cambiare la geografia assistenziale del Ssr del Molise con eventuali chiusure e/o accorpamenti di reparti.

Si pensi che all'ospedale di Vasto, 8 posti letto e servizio di neonatologia, risultano in servizio 8 medici + 1 responsabile (come riportato sul sito istituzionale); in tutto il Molise, sommando gli organici dei 3 reparti di Campobasso-Isernia e Termoli, ci sono in totale 9 pediatri/neonatologi dipendenti a tempo indeterminato?

Ma la cosa più grave è che le variabili relative delle problematiche elencate non sono di pertinenza della politica locale o della Asrem ma sono nelle mani di altri soggetti istituzionali decisionali in sede nazionale infatti il nuovo Pos si sta scrivendo a Roma, con la sanità commissariata, e la programmazione universitaria è esercitata dal competente ministero Miur.

Quindi bisogna attendere le decisioni che arriveranno dall'alto nella speranza che nel frattempo la nostra sanità post-coronavirus non vada in "malora" e riesca a sopravvivere.

Comunque il modello organizzativo dell'ospedale unico molisano, uno e trino, su tre plessi ospedalieri non mi sembra che fino ad oggi abbia prodotto i frutti sperati in termini dei servizi sanitari resi ai cittadini con l'ospedale di Termoli che si è dimostrato sicuramente il più fragile della rete ospedaliera molisana. La sanità molisana deve possedere certezze organizzative per il futuro affinché i medici pediatri, come gli altri specialisti,possano decidere di investire il proprio futuro e la propria vita nella regione Molise.

Senza il nuovo Pos (piano operativo sanitario) nessuno può dare onestamente certezze sul futuro della rete ospedaliera molisana.

Nel caso specifico bisogna sottolineare che le problematiche organizzative riguardano anche la pediatria del territorio: distribuzione dei pediatri di base e i consultori.

Una cosa è però chiara che gli standard di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale previsti a livello nazionali non sono adatti e funzionali al Molise una regione di appena 300.000 abitanti divisa in 136 comuni sparsi su una superficie di 4461 Kmq ed una popolazione da 0 a 14 anni di circa 36.585 nel 2016».