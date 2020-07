«Escluso dalla graduatoria dei Vigili urbani», la diffida di Giuseppe Castelli

TERMOLI. Un tempo era anche un nostro collega, proprio alla storica testata “Il tempo”, ma da diversi lustri ha orbitato come Vigile urbano precario a Termoli.

Parliamo di Giuseppe Castelli, che con una diffida, resa nota agli organi di stampa, è corso ai ripari legalmente dopo l’esclusione dalla graduatoria utile alle assunzioni stagionali.

«A seguito della diffida giunta al sindaco di Termoli, Francesco Roberti, al segretario comunale Domenico Nucci e al comandante della Polizia Locale Antonio Persich dichiaro che il dirigente di Settore non ha dato seguito alla delibera di Giunta Comunale che I'autorizzava ad assumere i primi quattro della graduatoria per il Progetto Spiagge Sicure 2020, assumendo la quinta non utilmente collocata, estromettendo l’agente di D. R. (4^ in graduatoria). Quest'ultimo, a seguito di giuste recriminazioni è stato riammesso ma a stretto giro di posta si consumava la decadenza del sottoscritto dalla graduatoria per i rapporti di lavoro attuali e futuri.

Sono stato depennato dopo essere stato avvisato del nuovo rapporto di lavoro con un semplice messaggino WhatsApp, giuntomi senza congruo preavviso due meno di giorni prima. Voglio sottolineare che in piena emergenza Covid-19 e con il rischio di essere infettato sia all'interno degli uffici, sia nel servizio esterno, soprattutto nelle attività di controllo delle autocertificazioni, non mi sono assentato per un solo giorno per tutta la durata del contratto. L’Italia di cui ci lamentiamo di appartenere, la deriva di cui ci lamentiamo, è la stessa deriva che viviamo ogni giorno, l’abbiamo dietro l'angolo nella società, nel mondo del lavoro».