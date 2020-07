Discarica davanti allo Zuccherificio, braccio di ferro tra Comune e Giudice delegato

TERMOLI. Braccio di ferro tra giudice delegato del fallimento sullo Zuccherificio e il Comune di Termoli.

Con ordinanza n. 93 del 27 maggio scorso, il Settore Ambiente del comune di Termoli ha emesso ordinanza di “inibire l'uso dell'area a chiunque non autorizzato; - mettere in sicurezza e bonificare l'area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi presenti”, comunicata a mezzo Pec il 01/06/2020 alla curatela Fallimentare dello zuccherificio del Molise S.p.A. Con provvedimento dell’8 luglio il Giudice Delegato dell'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Larino ha ordinato “A) che la curatela del fallimento trasmetta senza indugio il presente provvedimento al Settore II del Comune di Termoli, al Sindaco, al Segretario comunale ed al Direttore Generale del medesimo Ente, affinché, sia revocata l'ordinanza n.93 del 27 maggio 2020, entro il termine massimo dei 5 giorni che precedono quello ultimo per impugnare il citato provvedimento; 2) siano avviate le operazioni di rimozione oggetto dell'accertamento entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione, al comune di Termoli, del presente provvedimento.

L’amministrazione ritiene opportuno tutelare le ragioni dell'Ente nel promuovendo giudizio avverso il provvedimento del Giudice Delegato del Fallimento fallimento n.15/2015 del Tribunale di Larino del 08/07/2020, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, così come espressi nell'ordinanza n.93 del 27/05/2020. L’esecutivo ha autorizzato la costituzione in giudizio e incarica per la tutela legale del Comune di Termoli l’avvocato Oreste Campopiano.