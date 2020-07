Arriva la cover di San Basso, idea di Stefano Leone dedicata alle vittime del Covid

TERMOLI. Non solo le classiche magliette e t-shirt, canotte e anche oggetti di culto, non solo iniziative simil-talismani, a Termoli, con l'ingegno di Stefano Leone, la cui fantasia non ha limiti, arriva la cover di San Basso. È la cover di Stefano Leone. A raffigurare il Santo la celebre foto di Stefano, considerata una delle più belle mai scattate. Dedicata alle vittime del Covid, reca in sé anche uno stralcio della celebre poesia del Perrotta e una raccomandazione per chi è alla guida. E' già disponibile in città per chi la volesse, in prossimità della festa patronale. Numerose le iniziative per San Basso di Stefano Leone, il quale pur essendo apprezzato in Italia e all'estero per le sue pubblicazioni e le iniziative culturali che lo contraddistinguono, rimane sempre assoluto interprete e testimone di Termoli.