Coronavirus, un report basato su 6mila consumatori

TERMOLI. Sono 16,4 milioni gli Italiani convinti che cambieranno in maniera permanente le proprie abitudini di acquisto in seguito all'epidemia di coronavirus e soprattutto in conseguenza alla percezione del rischio di contagio. È quanto emerge dal nuovo ‘report’ realizzato dalla società di consulenza globale ‘Alvarez&Marsal’, in collaborazione con ‘Retail Economics’, basato su di un campione di seimila consumatori appartenenti a sei paesi europei: Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Svizzera. Secondo il sondaggio nel corso della pandemia i consumatori hanno contratto le proprie spese focalizzandosi sui bisogni essenziali.

Gli Italiani, invece, hanno continuato a spendere solo per il cibo (+15%) mentre hanno decurtato tutte le altre categorie merceologiche d'acquisto: giù del 75% vestiti e scarpe, -50% per i mobili, -20% per libri e giornali. Hanno resistito solo i consumi di quei prodotti legati al maggior tempo trascorso tra le mura domestiche, come ad esempio elettronica di consumo, ‘personal computer’ portatili o attrezzature per la ginnastica in casa. Ad uscirne enormemente rafforzata è stata la vendita ‘online’ che, complessivamente, aumenterà il suo giro d'affari in Europa di 13,6 miliardi per il 2020 (e, solo in Italia, di 1,5 miliardi). Un valore tutt'altro che marginale, anche se confrontato con altri Paesi come Gran Bretagna e Francia che, stando alle proiezioni, sperimenterebbero un aumento rispettivamente di 5 e 3 miliardi di euro. In effetti, l'Italia è uno dei Paesi europei, fra i sei presi in considerazione dalla ricerca, dove la penetrazione dell' ‘online’ presso i consumatori è più bassa: 6,3% nel 2019 che, complice il coronavirus. schizza per quest'anno ad 8,3%, con un previsionale per il 2021 del 9,5%.

Peggio di noi sta solo la Spagna che, stando ai dati a disposizione, mostrerà una simile spinta propulsiva, passando da un 5,3% del 2019 ad un 7,3% per il 2020 destinato ad assestarsi ad un 7,6% per il 2021. Capofila in termini di abitudini dei consumatori all'acquisto ‘online’, si rivela la Gran Bretagna che - per quest'anno - tocca 24% (+4% rispetto al 2019), una percentuale così alta da doppiare la Germania, seconda in classifica con un 13,9% per il 2020. Interessante notare che in Italia gli acquisti online aumentano del 23% ma che queste transazioni non riguardano il settore del ‘food’. Infatti non aumenta, infatti, manco di poco, la spesa per il cibo sui canali digitali. L'indirizzo verso un mutamento radicale delle abitudini di consumo, unito alla velocità di spostamento sui canali digitali, particolarmente sostenuta per Paesi come l’Italia e la Spagna, suggerisce la necessità di un cambiamento profondo per gli ‘store’ fisici che dovranno riorganizzare il loro ‘business-model’.

«La nuova normalità per i ‘retailer’ sarà caratterizzata da una mutazione strutturale», ha spiegato Alberto Franzone, ‘managing-director’ di Alvarez&Marsal. «I negozi dovranno essere capaci di intercettare i nuovi bisogni dei consumatori e di riempire quei vuoti lasciati liberi dalla trasformazione». Secondo Alvarez&Marsal, dopo una prima fase votata alla sopravvivenza, durante cui molti rivenditori di beni non essenziali hanno dovuto rallentare o chiudere, oggi i ‘retailer’ dovranno rivedere i propri modelli operativi rafforzando la presenza digitale tramite lo sviluppo dei propri ‘e-commerce’ o rafforzando la presenza sui ‘marketplace’, migliorando la logistica e la copertura dell'ultimo miglio, utilizzando in maniera strategica strumenti quali i ‘data analytics’, coniugando la ‘customer experience’ con il Crm, e usando i nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale. «Questa - ha sottolineato Franzone - è la stagione delle ‘partnership’ strategiche in cui catene tradizionali si alleano con nuovi ‘players’ digitali per soddisfare bisogni che le misure anti-coronavirus ed il superamento della pandemia avranno fatto crescere nei consumatori».

Claudio de Luca