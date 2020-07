A14: sconto del pedaggio fino a Val di Sangro, entro fine mese tornano le 2 corsie

A/14. L’Autorità giudiziaria di Avellino, su richiesta della società, ha dato il via libera alla modifica dell’attuale assetto dei cantieri: partiti gli interventi per ampliare le corsie.

Attivata agevolazione del 50% del pedaggio nelle tratte tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro. La misura valida fino a fine mese quando sarà ripristinata la circolazione su due corsie.



Sono partite nella notte di venerdì scorso, 19 luglio, le attività di ripristino della viabilità su due corsie in corrispondenza dei viadotti della A14, in seguito al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Avellino, che ha accolto la richiesta di Autostrade per l’Italia di modificare l’assetto dei cantieri (in considerazione dei volumi di traffico previsti sulla dorsale adriatica nei mesi estivi).



Il cronoprogramma predisposto dalla Direzione di Tronco di Pescara di Aspi ha consentito nel tratto marchigiano la riapertura dei viadotti Santa Giuliana Nord e Sud e Valloscura Sud. Dal 21 luglio, nel tratto ricadente tra le province di Fermo e Ascoli Piceno è pienamente ripristinata la viabilità su due corsie, sia in direzione Bologna che in direzione Bari.



Nel tratto abruzzese, invece, sono stati completati gli interventi sul viadotto SS150 Vomano, in entrambe le direzioni di marcia.



Entro il 31 luglio l’attuale assetto dei cantieri sarà modificato e riportato a due corsie sui restanti viadotti, grazie all’attività di una task force di tecnici che operano in orario esclusivamente notturno, caratterizzato da bassi flussi di traffico, sotto il coordinamento della Direzione di Tronco di Pescara di Aspi.



Resta in vigore fino al 31 luglio la validità della riduzione del pedaggio del 50% della quota di competenza di Aspi, relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro, in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito. La riduzione viene automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto.



Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire il posizionamento delle barriere spartitraffico in corrispondenza del ''Cerrano'' e per avviare la stessa attività sul ''S.Maria'', viadotti oggetto dei provvedimenti della Procura, e riconfigurare a due corsie il transito, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, dalle 22:00 alle 6:00.



Nelle stesse notti non sarà possibile accedere alle aree di servizio ''Torre Cerrano est'' e ''Torre Cerrano ovest'' comprese nel tratto chiuso.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione di Atri Pineto;

verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione di Pescara nord.