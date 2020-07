TERMOLI. «Work in progress......prossimamente "su questo schermo". Un piccolo antipasto di assaggio per realizzare un sogno... Papa Francesco, a cui è stato presentato il progetto, ha detto: mi piace».

Così due giorni fa sul suo profilo Facebook don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo e fucina di idee.

Ora ecco che si materializza la grande sorpresa, illustrata proprio dal sacerdote, sempre sulla propria tribuna social.

«Dopo "l'antipasto" anticipato giorni fa, ecco la pietanza: parte un'altra avventura: la ristrutturazione della chiesa di san Timoteo in Termoli. Diversi interventi con il contributo dell'8x1000 per la bonifica del tetto, rivisitazione dell'interno e la collocazione sulla parete di fondo e le due "cappelle" laterali di un "Mosaico a Commettitura" dell'artista Michele Todisco a spese della parrocchia. Abbiamo costituito un "Comitato per la raccolta fondi" tra breve porteremo a conoscenze delle varie iniziative che intraprenderemo. La fiducia nella provvidenza ci accompagnerà per affrontare una notevole spesa. Il Papa, a cui, assieme al Vescovo Gianfranco De Luca, è stato presentato il progetto, ha esclamato: "Mi piace". Ecco alcuni scatti del lavoro progettuale...»