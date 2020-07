TERMOLI. «Salute, la conclusione stavolta è salute!» Con questa chiosa la signora Loredana Fanelli, che ieri aveva inviato una mail per raccontare uno spiacevole episodio che, suo malgrado, aveva coinvolto il padre, aggiorna l'esito della vicenda.

Pubblicata la sua lettera, proprio col nostro tramite, il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, si è messo in contatto con la signora telefonicamente.

«A seguito della mia lettera ai giornali, sono stata contattata telefonicamente dal direttore generale Oreste Florenzano. Mi ha chiesto nei dettagli quale fosse il problema e mi ha dato ampie rassicurazioni circa la verifica della situazione attuale e la rimozione delle criticità esistenti, almeno di quelle relative al rinnovo dei piani terapeutici che interessano un gran numero di pazienti molisani. Ho apprezzato molto il suo atteggiamento attento e rassicurante, oltre alle scuse che ha formulato a nome dell’azienda per quanto accaduto. Rendendo pubblico un problema comune, sembra si possa attenzionare ed anche risolvere per tutti, per chi lo affronta, per chi lo subisce e per chi aggira. “Pubblicità progresso” ha detto qualcuno».