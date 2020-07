Piano di ampliamento del cimitero, spunta un altro ricorso al Tar

TERMOLI. Grane di natura amministrativa al Comune di Termoli per l’approvazione del progetto di project financing del cimitero. Con atto di ricorso pervenuto al prot. n.34509 del 6 luglio scorso la signora Adriana Ritucci, difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, ha chiesto al Tar Molise l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020, con la quale è stata approvata l’osservazione proposta dalla ricorrente riguardo al procedimento di “Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero comunale di Termoli”, sulla base dei motivi in fatto e diritto esplicitati nell'atto , cui si rinvia, facendo rilevare in fatto il contraddittorio accoglimento delle osservazioni dalla stessa proposte in diritto argomentando: Ia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 19 D.P.R. n.327/2001 ss.mm.ii., artt. 8, 9, 10, 16 L. n.1150/1942, artt. 6,12,13 D. Lgs. n.152/2016 ss.mm.ii., eccesso di potere per errore di fatto e

di diritto, contraddittorietà e sviamento di potere, con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per gli esposti motivi e per quelli che si ci riserva di esporre sulla base della documentazione avversamente prodotta, voglia l'adito Tar Mollie accogliere il presente ricorso annullando gli atti impugnati. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; il ricorso risulta incardinato al n.r.g. 162/2020 del Tar Molise. La Giunta comunale di Termoli ha autorizzato il sindaco alla costituzione in giudizio e per la difesa dell’ente è stata scelta un giurista esperto in materia urbanistica tenuto conto della complessità delle argomentazioni ivi riportate"; che corrisponde all’avvocato Vincenzo Maria Scarano.