Emergenza Covid, intesa sul 'premio' professionale agli operatori sanitari

CAMPOBASSO. La Fials rende noto il verbale di accordo in merito agli strumenti utilizzabili per remunerare le particolari ed eccezionali condizioni in cui sono stati chiamati ad operare i lavoratori della sanità, impegnati nell'emergenza Covid, al fine di compensare le condizioni di particolare disagio e l'intensità dell'impegno professionale profuso.

La Direzione Generale della Salute in data odierna ha tenuto un incontro congiunto tra le parti sindacali della dirigenza medica e del comparto sanità. Nell'ambito di un leale rapporto di collaborazione congiunta, è stato raggiunto l'obiettivo comune di valorizzare le risorse umane e professionali che hanno garantito livelli di sicurezza altissimi in un momento storico che ha messo a dura prova l'intero Sistema Sanitario Regionale. L'impegno dei lavoratori, con l'immissione in ruolo anche di nuove unità di personale in precedenza assunto a tempo determinato, Ia disponibilità, la responsabilità e la dedizione al lavoro è stato il vero punto di forza del nostro Sistema Sanitario Regionale in questa durissima emergenza; questo è stato riconosciuto anche dal Presidente della Regione e dal Direttore Generale dell'ASReM presenti alla riunione.

Il Presidente della Regione ha garantito il finanziamento aggiuntivo necessario per incentivare il personale del Servizio Sanitario Regionale, come impegno assunto in sede di approvazione del bilancio annuale della Regione Molise. Detto finanziamento sarà trasferito all'ASReM in aggiunta a quanto già finanziato dallo stato con il decreto "Cura ltalia" e con il "Decreto Rilancio". ll finanziamento disposto dai decreti e il finanziamento regionale sarà speso rispettivamente per pagare le ore di straordinario rese in emergenza covid e per incentivare il personale sanitario impegnato a fronteggiare la pandemia.

La FIALS esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto in sede di incontro sindacale presso l'istituzione Regione poichè dirigenza medica e comparto hanno condiviso il percorso tracciato dalla Regione Molise e dalla Direzione Generale dell'ASReM. ll confronto adesso si trasferisce in sede aziendale. Le trattative saranno svolte su due tavoli separati: uno con la dirigenza medica e l'altro con il comparto per stabilire il valore dell'indennità incentivante da attribuire al personale, anche in relazione all'impegno profuso in questa emergenza non del tutto ancora risolta. Gli incontri in regione sono stati aggiornati dopo la seconda metà di agosto per riprendere la trattativa propedeutica alla contrattazione integrativa da tenersi in ASReM prevista dall'ultimo contratto di lavoro della sanità.