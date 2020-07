Campomarino, ultimo saluto a Lorenzo prima del rientro del feretro in Albania

CAMPOMARINO. Dopo l’espletamento di tutte le formalità burocratiche, non semplice quando deve espatriare una salma, specie in tempo di Covid, partirà oggi per l’Albania, dal porto di Bari, il feretro di Laurenc Shaba, il 35enne albanese deceduto domenica sera poco dopo le 23, sulla statale 16, a seguito del tragico investimento avvenuto dal Suv Tiguan, in territorio di Campomarino. E proprio a Campomarino, in paese, ci sarà oggi l’ultimo saluto da parte degli amici.

Quella comunità che tanto voleva bene a Lorenzo, lo chiamavano così, da organizzare in tempo reale una colletta per aiutare i familiari a coprire le spese di rimpatrio. Lorenzo nel pomeriggio verso le 17 circa partirà dalla casa Funeraria dei Fratelli Bavota, nella zona artigianale di Termoli, e giungerà a Campomarino paese. Per volontà di tanti amici sosterà 10 minuti innanzi al bar Coffee Time per un ultimo saluto da parte di chi gli ha voluto bene, poi proseguirà presso il porto di Bari dove la seraalle 22 salperà per giungere in madre patria, l'Albania dove i genitori e la comunità di Okshtun Kavaj della prefettura di Tirana lo accoglierà per il rito musulmano dell'estremo saluto e sepoltura.