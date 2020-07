Ricostruzione post sisma 2018, Toma incontra i 21 sindaci del Cratere

CAMPOBASSO. A pochi giorni dalla nomina avuta dal premier Conte, il neo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Donato Toma, Governatore del Molise, ha subito accelerato i tempi per avviare un confronto costruttivo coi 21 sindaci del Cratere 2018, a poco meno del secondo anniversario del terremoto che interessò il basso Molise dopo 16 anni da quello tragico di San Giuliano di Puglia. L'incontro avrà luogo oggi, alle 11, nella sede della Giunta regionale. La convocazione è stata inoltrata a tutti i primi cittadini interessati dalla cosiddetta ricostruzione pesante e avviene al termine di un pressing durato oltre un anno da parte degli stessi amministratori. Inoltre, proseguono i lavori di consolidamento del serbatoio di Montecilfone, partiti ormai dal 24 giugno scorso. Si tratta del cantiere più importante in paese, che permetterà con la messa in sicurezza della torretta il rientro di diverse famiglie nelle loro abitazioni, sgomberate a fini precauzionali, per tutelare la loro incolumità.