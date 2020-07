Giacimenti gastronomici molisani: un'estate da mangiare!

CAMPOBASSO. Lo scorso 5 febbraio, in era pre-Covid, la II Commissione Consiliare permanente ha licenziato la proposta di legge regionale sui Bio-Distretti (“Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità”, unificandole in un unico testo legislativo. L’obiettivo è quello di agevolare il paesaggio sostenendo l’inclusione sociale. I successi degli ‘chef’, in tv, rimandano alla mente che in Molise si fanno dei ‘rèport’ sugli "itinerari" gastronomici apprestati per avvicinare il pubblico alla cultura dei prodotti locali, accompagnando alla scoperta degli angoli dedicati alle leccornìe culinarie.

Oggi si allude a scuole dei sapori ed a giacimenti gastronomici perché l’istinto di conservazione fa pensare alla traversata terrena che ciascuno si ripromette di praticare al meglio nei periodi in cui tutti si abbandonano a mangiare di più, in grazia del clima vacanziero. Oggi, quando si gira per ristoranti, per trattorie e per locali (agrituristici e non) dell’ex-Contado, il problema non è più quello di cogliere le sfumature tra i modi di cucinare dei vari cuochi o tra le maniere di apparecchiare, spesso studiate da accorti maestri di sala. E', piuttosto, quello di soddisfare – con il fiuto e col palato – i gusti più “sopraffini” giustamente coltivati da chi intenda essere considerato un consumatore eccellente. Perciò può accadere che mute di “perlustratori” vadano alla ricerca di un pomodoro (che abbia l'autentico gusto di un “pomo d’oro”) o di una porzione di manzo (che possa risvegliare almeno il ricordo dei lessi di una volta) o di una fetta di pane (esalante la giusta fragranza del frumento).

Le ricerche saranno pressoché inutili perché oramai i cibi (fatte le dèbite eccezioni per ciò che viene ammannito da pochi validissimi ristoratori molisani) si distinguono non più dal sapore quanto piuttosto dal colore, dalla forma e dall’elaborata (ma inutile) presentazione in tavola. I nostri anziani ricordano l’odore del tuorlo d’uovo crudo e tutte le fragranze che questo assume quando sia stato cotto all’occhio di bue, in camicia oppure sodo. Ma oggi di queste cose rimane soltanto una rimembranza. Perciò, la domanda è: ma vi è ancora chi conosca veramente qualcosa dell’uovo? C’è qualcuno che l’abbia studiato proprio a fondo, sino a spingersi con la testa (come farebbe un incallito "voyeur") sin nell’ ”intimo” della gallina solo per vedere come quel capolavoro venga alla luce, per poi scoprire che esso fuoriesce da una cloaca in forma tubolare per assumere solo in seguito – solidificandosi a contatto con l’aria – quella forma perfetta che sorprese ed affascinò il pittore Piero della Francesca? Tra i volgari consumatori di cibi, oggi imperversanti nei ristoranti, chi si è mai chiesto i motivi di quella lànula bianca che si scorge in fondo al guscio; e che altro non è se non una piccola riserva di ossigeno destinata ad aiutare il pulcino nel momento che intercorre tra l’inizio della respirazione e la rottura del guscio? Son cose note solo a pochi raffinati del gusto perché, oramai, ci si accosta ad un desco soltanto per il “passa-parola” di un amico, ritenuto versato nella principale fra le tecniche di vita materiale: quella dell’alimentazione.

“Mangiare!” è rimasto il grido più antico dell’uomo comune molisano, forse perché un tempo la cràpula è stato il sogno di centinaia di affamati locali, così come oggi la dieta rappresenta la sola speranza dei tanti obesi che vivono nel Campobassano, nell'Isernino e nel Termolese. Ma cosa ha saputo mai fare la civiltà dell’èpa? E cosa è stata, nei secoli, l’arte culinaria locale, i cui residui – destinati a finire come tutte le cose buone e belle – si depositano sempre in “umile e triste loco”? Oggi, le riviste di cucina non celebrano più i fasti pantagruelici dei grandi mangiatori. Si limitano a studiare, con serietà, i problemi di una scorretta alimentazione, pur non trascurando gli aspetti pittoreschi del mangiare, la storia dei cibi e perfino quella di certe malattie (quali l’anoressìa) legate alla funzione nutritiva.

Claudio de Luca