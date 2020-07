Poste ancora chiuse nel centro storico a Larino

LARINO. I Consiglieri de “Il Germoglio”, a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini residenti nel centro storico in merito al perdurare della chiusura dell’ufficio postale di via Cluenzio, hanno interessato i responsabili di Poste Italiane. Quest’ultimi, nel confronto, hanno riferito che gli sportelli chiusi causa Covid riapriranno appena possibile compatibilmente con il personale a disposizione, non sottovalutando il ridursi dello stesso per causa ferie del periodo estivo.Tuttavia, verrà data precedenza a quei Comuni ove è presente un unico ufficio postale, pertanto è probabile che l’ufficio di via Cluenzio riapra non prima di settembre, fermo restando la possibilità di anticipare la riapertura in caso di riorganizzazione dell’intera rete e reperimento di nuove risorse umane.