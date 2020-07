CAMPOMARINO. La Vita in Diretta “Estate”, condotta in modo brillante dall’inedito tandem composto da Marcello Masi e da Andrea Delogu, grazie all’opera di Paola Rosmini, che si spende sempre per la sua terra d’adozione, è stata ieri in collegamento con Campomarino, nella sua piazza principale, assieme alle inviate Sandra Milo e Debora Ergas, inviate speciali al largo Santa Maria a Mare, dove la gente ha arricchito questa vetrina che d’incanto proponeva costa e scenari bucolici, con la collinetta che degrada verso il mare e in lontananza anche le Isole Tremiti.

D’altro canto il must della località è l’abbinamento tra turismo e agricoltura.

C’era grande curiosità per una star del calibro della Milo, che a 87 anni tiene ancora banco, persino come inviata, lei che con cinema e tv ha collezionato pagine di storia dello spettacolo italiano.

Molte le persone accorse, tenute a bada dalle associazioni di Protezione civile come Aisa e City Angels, assieme alla Polizia locale.

Madrina d’eccezione Ivana Silvestri, che ha presentato alle due inviate speciali di Rai Uno le signore del posto alle prese con lavori tipici artigianali di Campomarino, per poi presenziare davanti alla tavola dove sono state esposte tutte le prelibatezze che caratterizzano la città più a Sud del Molise.

Risalto particolare alla Bandiera Blu 2020, sia nelle parole della Milo che nella scenografia, unica località molisana premiata dalla Fee quest’anno.

Campomarino è anche Città dell’olio e Città del vino, doppio vanto per un territorio dal sapore unico e autentico, che può lustrarsi anche di un patrimonio naturalistico di prim’ordine, con siti di interesse comunitario, con fauna e flora autoctone, macchia mediterranea e riserve naturali.

Un grazie va a Ivana Silvestri, organizzatrice dell'evento e alla preziosa collaborazione della produttrice Rai Paola Rosmini, nonché all’amministrazione comunale per aver messo a disposizione gli spazi. Infine, un plauso a tutti coloro che si sono adoperati per l'ottima riuscita dell'evento, che ha permesso due finestre in dirette su Rai Uno nel tardo pomeriggio italiano del luglio 2020.