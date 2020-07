Il Ministero della Salute ha approvato il piano della rete ospedaliera Covid molisana

ROMA. Dunque dalla capitale il via libera al documento rivisto da Giustini, firmato anche dalla Grossi, che parte dall’idea lanciata dal presidente della regione donato Toma con il Cardarelli hub di una rete di ospedali attrezzati per affrontare un eventuale ma non auspicabile ritorno prepotente del coronavirus.



Tutto passa in mano ad Arcuri - il commento del governatore - quale soggetto attuatore del potenziamento della rete ospedaliera molisana.

Si passa - ha aggiunto Toma - alla fase operativa. In 4, 5 mesi contiamo di realizzare il progetto. Se non facessimo in tempo è già pronto un piano B: i moduli esterni al Cardarelli con all’interno postazioni di terapia intensiva.

Poco più di 9 milioni di euro le risorse a disposizione del Molise.

L’obiettivo è arrivare in autunno preparati. Il nuovo piano è focalizzato sull’hospice del Cardarelli che sarà dotato di 9 posti di terapia intensiva e del 50% dei 21 di sub intensiva.

A Termoli e isernia rispettivamente 3 e 2 rianimazioni covid con il potenziamento dei pronto soccorso che saranno dotati di un’area destinata ai casi sospetti di Coronavirus.

Infine Larino dove ci sarà solo un centro per la riabilitazione dei pazienti guariti dal virus