Coronavirus in Italia: triplicano i casi, dieci le vittime. Picco di contagi in Lombardia

ROMA. L’emergenza sanitaria da Covid-19 sembra non voler arretrare, tornando a dilagare nelle regioni italiane, soprattutto al Nord. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e riferiti alla giornata odierna, giovedì 23 luglio, sono 10 le vittime accertate nelle ultime 24 ore, spostando l’asticella dei morti a 35mila092 totali.

Aumentano anche i casi di persone risultate positive che si attesta su 306, ventiquattro in più rispetto a ieri quando se ne contavano 282. Il totale dei positivi in Italia, dall’inizio della pandemia, è di 245mila338 di cui 12mila 4040 attualmente positivi. Proprio come all’inizio dell’emergenza, la Lombardia torna ad essere la regione più colpita con un totale di 82 casi nelle ultime 24 ore.