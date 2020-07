In tanti a Campomarino per l'ultimo saluto a Lorenzo, la lettera ai genitori Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Decine e decine le persone che si sono radunate a Campomarino, oggi pomeriggio, per l’arrivo del feretro di Laurenc Shaba, il 35enne falciato e ucciso domenica scorsa, poco dopo le 23, sulla statale 16, dalla Tiguan di un 53enne di San Severo. La partenza della salma per il rimpatrio in Albania è prevista alle 22 dal porto di Bari e a questo viaggio hanno contribuito in tanti, coloro che hanno aderito alla colletta che Primo Piano Molise ha lanciato assieme ai social sul territorio.

L’ultimo commosso abbraccio, e non sono parole di circostanza, è stato compiuto anche coi familiari, che hanno atteso il carro funebre di fronte al bar di sempre, il Coffee Time, col gesto simbolico di svuotare una piccola birra Peroni sotto allo stesso feretro.

Lorenzo era davvero benvoluto da tutti, così come i suoi fratelli e sorelle, perfettamente integrati nella comunità.

A corredo dell’iniziativa, la lettera, indirizzata proprio ai genitori dello sfortunato 35enne.

«Cari Genitori di Lorenzo, scriviamo a voi una lettera per farvi sapere quanto era apprezzato vostro figlio qui in Italia, in particolare a Campomarino. Era diventato l’amico di tutti e si faceva volere bene da tutti, e se aveva qualcosa in tasca o in casa sua, quelle cose erano di tutti, metteva a disposizione di tutti perché il suo animo era buono e sempre disponibile. Lascia un grande ricordo a chiunque l’abbia conosciuto... In questo triste momento che l’ha strappato alla vita di tutti i giorni e all’affetto dei suoi cari vi giunga un piccolo contributo dagli amici, tutti di Campomarino... Siamo sicuri che Dio lo ha accolto in paradiso e che lì ha trovato la gioia e la serenità eterna che tanto lui sognava dì realizzare in terra... Noi tutti piangiamo la grande perdita dell'amico sempre disponibile e voi la perdita di un figlio... A rinnovare nostre più sentite condoglianze, preghiamo Dio Onnipotente anche per voi e che presto possa donarci la pace e la serenità di cuore nei vostri giorni… Nel ricordo. Gli amici di Campomarino».