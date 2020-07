Sandra Milo scopre Termoli e i Polipetti in purgatorio, l'intervista a piè di Castello Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Dopo Campomarino, ieri tappa a Temoli per il programma di Raiuno “La Vita in diretta Estate”, il contenitore di fatti, cronaca e attualità condotta in studio da Andrea Delogu e Marcello Masi.

Le due inviate speciali Debora Ergas e Sandra Milo, rispettive figlia e mamma, hanno realizzato il collegamento dalla spiaggia di Termoli presso il lido Cala Sveva Beach Club.

Per parlare della nostra città, Debora e Sandra hanno chiamato il cantore oggi per eccellenza sulla storia tradizione e cultura termolese Nicolino Cannarsa.

Si è parlato oltre che di storia anche di cucina, presentando un piatto molto gustoso della nostra tradizione culinaria, «i Polipetti in Purgatorio». Sandra Milo è ancora molto ammirata dai fan, infatti in tanti hanno voluto farsi fotografare con lei.

A noi di Termolionline ha concesso una bella video-intervista, dove ha esaltato la bellezza della nostra città e non disdegnando il fatto di poter venire qui a trascorrere un periodo di vacanze.

A lei prima che andasse in diretta con la trasmissione abbiamo chiesto: Sandra, una bella occasione per scoprire le bellezze anche a volte sconosciute della nostra incantevole Italia.