Larino, «A quando la gestione della pineta comunale?»

LARINO. Nuova incursione del gruppo consiliare di opposizione del Germoglio a Palazzo Ducale. Stavolta in ballo c'è la gestione della pineta comunale.

«Ci congratuliamo con il sindaco Puchetti e il Consigliere Pontico per aver promosso l'iniziativa di recupero e pulizia della pineta comunale, con l'intento di restituire luoghi ai cittadini, come riportato dal primo cittadino in un post sul social. Ulteriormente ringraziamo i cittadini volontari che hanno aderito all'iniziativa. Dobbiamo constatare la solerzia con cui si è data risposta all’interpellanza del consigliere Rainone in merito allo stato di abbandono di questo importante spazio verde della città.



Quindi dobbiamo ritenere che, da qui in avanti sarà l’amministrazione ad occuparsene e a gestire anche il chioschetto? Oppure si cercherà di programmare la gestione della pineta, dando finalmente risposta alle diverse associazioni che da oltre un anno hanno fatto richiesta di occuparsene a titolo gratuito e con una programmazione ben strutturata? Nell'ultimo Consiglio Comunale si faceva riferimento ad un bando da indire per rispondere alle richieste pervenute all'Ente e ridare dignità all'area verde rendendolo fruibile ai cittadini. Questa è l'azione da intraprendere».