Rischio ambientale e Registro Tumori, la percezione della popolazione

CAMPOBASSO. Sono numerose le analisi redatte dai ricercatori Iss e dell’Enea sull’incidenza delle patologie neoplastiche (e non solo) nel

territorio basso-molisano. I numeri prodotti sottolineano l’esistenza di problemi nella salute dei cittadini, presumibilmente connessi alla qualità dell’ambiente. In particolare, con riferimento ai numeri sull’incidenza dei tumori, sono risultati in eccesso quelli totali nonché quelli ai polmoni, alla pleura ed alla vescica. In aumento pure quelli epatici, le malattie respiratorie, del sistema nervoso e il diabete. Nella popolazione femminile si osservano incrementi dei tumori del colon-retto e della mammella. Poi sono stati registrati: negli uomini, incrementi di quelli nasali; nelle donne, del mieloma multiplo e del diabete; in entrambi i sessi, delle malattie respiratorie. Altrove c'è stata una lievitazione della mortalità totale, dei tumori, dei

linfomi non-Hodgkin, delle malattie respiratorie negli uomini e dei tumori del colon-retto nelle donne. In altre Comunità i tumori polmonari colpiscono entrambi i sessi; in altre quelli encefalici sono prerogativa degli uomini; infine l'elevata mortalità, per cause mal definite, suggerirebbe che la certificazione necroscopica sia inadeguata. Altri comuni fanno registrare il tasso di mortalità da diabete più alto.



Gli agglomerati ‘vigilati’ si affacciano sull’area che ospita il “Nucleo industriale” termolese; ed è proprio qui che le patologie appaiono superiori alla media nazionale. Sulla costa quelle tumorali sono lievitate in misura esponenziale, e quelle alla pleura derivano sicuramente dall'esposizione all'amianto. In forza di un'impennata del genere, la cittadina adriatica e Guglionesi sono state inserite nella "lista nera" dei luoghi geografici italiani. Ma qual è la percezione dell’opinione pubblica rispetto al rischio derivante dalla presenza delle aziende chimiche nel Nucleo industriale? Lo stato psicologico è bassissimo e non v’è da stupirsene, dal momento che l’attenzione è la medesima anche riguardo ai tanti casi di leucemie e tumori insorti nella popolazione residente nel Bojanese. Pure in questo caso di tratta di eventi registrati dopo che, in zona, ebbero ad insediarsi un pugno di

aziende chimiche di varia tipologia. Sarebbe naturale, perciò, che, se non sono state le istituzioni, a sopperire alla fame di informazione, a tanto dovrebbe provvedere almeno l'opinione pubblica attraverso il recupero di ogni notizia utile a delineare nettamente le dimensioni di un fenomeno preoccupante per la gran parte degli abitanti.

Altrove sono stati redatti studi predisposti con collaboratori oncologici. In quello denominato “Veritas” è rilevabile la quantità di metalli pesanti presenti nel sangue che evidenzierebbero la correlazione tra l’esposizione ai contaminanti e l’insorgenza di patologie tumorali. In effetti gli agenti tossici ambientali, a cui tutti, anche involontariamente, siamo esposti rappresentano un rischio non trascurabile per la salute umana, rivelandosi di primaria importanza a livello globale. Il riferimento va alle componenti di diossina, di benzene e di metalli pesanti in grado di innescare specifici e complessi percorsi, modificando la struttura genetica ed epigenetica delle cellule. Anni or sono, dinanzi alla mole di forme patologiche affliggenti la popolazione residente in prossimità del Polo industriale della Valle del Biferno, divenne forte la richiesta di un Registro dei tumori in grado di permettere di sorvegliare l’andamento della patologia oncologica attraverso la ricerca attiva di informazioni, la codifica, l’archiviazione e il loro successivo utilizzo per studi e ricerche.

Attualmente sono attivi 34-35 Registri di popolazione (o specializzati) che seguono complessivamente un quarto della popolazione italiana. Le

informazioni raccolte includono il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l’indirizzo, l’età e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova il soggetto, i trattamenti che ha ricevuto (e sta ricevendo) e l'evoluzione della malattia. Questi dati sono essenziali per la ricerca sulle cause, per la valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie.

Claudio de Luca