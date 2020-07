A 3 anni dall'inferno del 24 luglio è ancora lì e non fa bella mostra di Termoli Copyright: Termolionline.it

A 3 anni dall'inferno del 24 luglio è ancora lì e non fa bella mostra di Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. È il 24 luglio, data che oggi ricordiamo a distanza di 3 anni da una giornata autenticamente infernale, nel 2017, in cui le fiamme avvolsero buona parte del nostro territorio.

La cronaca portò Termoli alla ribalta nazionale, non solo per l'allarme allo stabilimento Fca, ma anche per tutti gli altri focolai che interessarono il territorio.

Dopo oltre mille giorni, il tabellone che rappresenta il biglietto da visita della città, per chi proviene da Sud, porta ancora i segni di quei roghi: Termoli non può avere questi segni distintivi, l’Anas deve provvedere a restituirlo al decoro. Per questo, sul posto, lanciamo l'appello all'Anas da parte del nostro editore, Nicola Montuori.