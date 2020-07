Ministero approva rete Covid in Molise, Felice: «Ora basta scuse, si definisca il Piano Operativo»

TERMOLI. È di ieri la notizia relativa all’approvazione, da parte del Ministero della Salute, del piano della rete ospedaliera Covid in Molise (LEGGI). Un’informazione che non è passata inosservata e che ha attirato numerose reazioni sia positive che negative. A parlare, oggi, è Nicola Felice, Presidente del Comitato San Timoteo che, accogliendo positivamente la notizia, puntualizza la necessità, per il Molise, di dotarsi di un Piano Operativo.

«Questa decisione era prevedibile considerato quanto accaduto e i richiami dai tecnici del Ministero – ha commentato Felice - Solo una formalità! Questo però non deve essere un'arma di distrazione verso il vero traguardo: la definizione del nuovo Piano Operativo 2019/2021 che oltre a contenere la riorganizzazione della rete ospedaliera per il Covid 19, dovrà contenere l'intera programmazione dei servizi sanitari regionali: la medicina sul territorio e la rete ospedaliera con assegnazione delle Unità Operative Complesse, Semplici, Dipartimenti con i relativi posti letto per ogni plesso ospedaliere. Piano che spetta la redazione al Commissario Angelo Giustini e Ida Grossi tramite l'Agenas di Roma. Il nuovo P.O potrà anche derogare dai parametri del famigerato decreto Balduzzi, come è stato definito nel nuovo Patto per la Salute 2019/2021. Non ci sono più "scuse". Ora è qui e da queste scelte che si faranno si conoscerà anche e soprattutto il futuro dell'ospedale San Timoteo, unico presidio ospedaliero per l'intero territorio del basso Molise. Il Comitato San Timoteo, continuerà a seguire e a rappresentare e formulare proposte che tengono conto delle peculiarità del territorio. Nello stesso tempo torna a chiedere l'attenzione e l'impegno dell' intera classe dirigente politica e amministrativa di questo territorio.

BUONA NOTIZIA Nell'elenco degli interventi di edilizia sanitaria per la costruzione di nuovi ospedali e gli adeguamenti sismici e antincendio, è previsto anche l'adeguamento strutturale dell' ospedale Venezia le di Isernia per l' importo di 46 milioni di euro. Il finanziamento èdistribuito in 5 anni anni dal 2029 al 2033».