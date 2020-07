Dipendente positivo al Megalò: "Stanno diffondendo delle false notizie sulla gestione del caso"

CHIETI. Positivo un dipendente di un punto vendita di Megalò, a darne notizia è la direzione del centro:

"Abbiamo avuto la conferma di un caso positivo al Covid-19 di un dipendente di un punto vendita di Megalò. La persona è a casa, a stretto contatto con la A.S.L. competente. L'autorità ha già verificato tutte le possibili catene di contagio ed i contatti stretti di questa persona, ed ha già avviato tutte le procedure previste dal protocollo.

Tutti i punti vendita del Centro Commerciale Megalò sono regolarmente aperti e gli Enti competenti non hanno riscontrato alcun motivo per variare l’operatività del Centro.

Continuiamo a sostenere l'importanza dell'applicazione di tutte le norme anti-contagio quali l’utilizzo corretto e continuativo della mascherina, tenere il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro e lavarsi frequentemente le mani.

Nelle ultime ore si stanno diffondendo diverse notizie false sulla gestione del caso di contagio da Covid-19 verificatosi in uno dei punti vendita del nostro Centro Commerciale.



Invitiamo pertanto a ignorare le notizie diffuse su canali non ufficiali. Ribadiamo come, in seguito alle verifiche delle autorità, tutti i negozi restano pienamente operativi. Sono state già predisposte tutte le procedure atte a isolare il caso, verificando tutte le possibili catene di contagio e avviando quanto previsto dal protocollo."