L'effigie di San Basso sul "Romeo e Rosalia Papponetti", il sorteggio in municipio

TERMOLI. Un sorteggio di San Basso che a causa del Covid non è stato effettuato in piazza Duomo, ma in sala consiliare, aperto solo agli organizzatori, alla marineria e alla stampa.

Tre bambini hanno estratto i 3 biglietti, andatura molto veloce, il Viva San Basso, che dà il via libera alla barca successiva e quella di riserva. A trionfare nell’anomalo evento patronale il Romeo e Rosalia Papponetti di Stefano Papponetti, che porterà una effigie (nemmeno la statua) di plexiglass altra due metri per un metro di larghezza. Riserva sarà il Trenta Carrini.

Marineria rumorosa, poiché la tradizione sarà rinnovata solo in piccola parte. In sala consiliare presenti il sindaco Francesco Roberti, l’assessore Silvana Ciciola, il consigliere Nico Balice, don Gabriele Mascilongo, Paola Marinucci con Gianfranco Di Maio, Domenico Guidotti e la delegazione della Capitaneria di Porto guidata dal comandante Francesco Massaro. Agli armatori presenti donato anche un piccolo cadeau.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook l'intera cerimonia.