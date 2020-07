PORTOCANNONE. Avrebbe compiuto 16 anni in autunno, lui classe 2004. Studente dell'istituto Majorana a Termoli, benvoluto da tutti. Paolo Rotoletti ha incontrato sulla sua strada un destino tragico e infausto. Le parole non possono dare il senso di un dramma come quello che si è consumato ieri sera a Rio Vivo-Marinelle, dopoo che una comitiva di amici ha trascorso ore liete allo stabilimento Cala dei Longobardi, in questa strana estate 2020. Poi, l'oblio. L'incidente maledetto, dalla dinamica atroce. Ma il ricordo di Paolo è vivo e tale rimarrà, in paese, oltre che nel cuore dei familiari, colmo d'angoscia e dolore in queste fasi così difficili da affrontare.

Proprio gli amici, la comitiva di Paolo, ha voluto ricordarlo con le parole di una canzone rap, dell'artista Franco126, "Ieri l'altro", con cui si associa al dolore che ha colpito la famiglia Rotoletti per la perdita del caro Paolo.

«Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornata».



“E se passo in quella via



Sai, guardo ancora in su

E mi aspetto che ti affacci

Un fischio e scendi giù

E certe cose, no, non so spiegarle

E forse Dio era girato di spalle

Ricordi? Sempre in strada quei giorni

A fare le ore piccole per sentirci grandi

Quando facevamo a gara di sbagli

Chiedevano, "Chi è stato?" e tutti finti sordi

E lo sai che mi sembra ieri l'altro

Mi suona in testa la tua risata

Come fossi nella stanza accanto”