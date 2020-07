Criticità all'ospedale di Termoli, in campo il comitato San Timoteo

TERMOLI. Riflessioni, proposte e iniziative del Comitato San Timoteo, lunedì 27 luglio prossimo, alle ore 10, la conferenza stampa nei locali della Parrocchia San Timoteo (sede del Comitato) in Via G. Pepe, 10 di Termoli.

E' indetta una conferenza stampa relativa alle criticità del servizio sanitario regionale, oltre a quelle in aggiunta per l’emergenza Covid19, in particolare nell’Ospedale San Timoteo di Termoli, in primis per la carenza di personale sanitario, con conseguente riduzione dei servizi ai cittadini e rischio di chiusura di interi reparti importanti per l’unico presidio ospedaliero a servizio della popolazione del basso Molise.

Occasione per indicare, un piccolo contributo di idee, proposte e azioni che il Comitato, con l’auspicio che siano ritenute utili e confacenti, da parte dei preposti alla programmazione e realizzazione del servizio sanitario regionale.

Momento importante, anche in vista dell’ormai imminente approvazione del Programma Operativo 2019-2021, in corso di stesura da parte dei Commissari con il supporto tecnico dell’Agenas, e che da quanto è stabilito nel nuovo Patto per la Salute 2019-2021per le piccole regioni come il Molise è possibile andare in deroga ai parametri del famigerato Decreto Balduzzi: D.M 70/2015 (Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), che al Molise ha comportato la perdita del Dea di II° livello, e restare con un solo Ospedale con Dea di I° Livello. Ciò ha comportato negli ultimi anni l’attuazione del P.O.S. 2015-2018, ancora in vigore, approvato con legge dello Stato e solo da poco dichiarato incostituzionale dalla Consulta, portando il servizio sanitario regionale in grave difficoltà fino alla chiusura di interi reparti nei presidi ospedalieri pubblici.